Türk donanmasından Akdeniz’de atış tatbikatı

Türk Deniz Kuvvetleri, 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de fiili atış eğitimlerinin de yapılacağı bir tatbikat düzenleyeceği hakkında NAVTEX yayımladı.

Tatbikatın ABD uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e gönderildiği bir dönemde yapılması dikkati çekti.

Aydınlık'tan Tevfik Kadan'ın haberine göre; 13 Ekim'de Antalya İstasyonu'ndan yayınlanan denizcilik bildiriminde (Navtex mesajı), “Atış eğitimi, 16-20 Ekim 2023 saat 0600Z-1500Z arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır.” denildi. Tatbikat sahasının koordinatlarının, KKTC'nin Güzelyurt ilçesinin açıklarını kapsadığı görüldü.

Bunun üzerine Güney Kıbrıs tarafından yayınlanan bir karşı Navtex mesajında ise söz konusu bildirimin “geçersiz istasyondan” yayınlandığı iddia edilerek, bu mesajın uluslararası hukuku ve deniz güvenlik prosedürlerini ihlal ettiği ileri sürüldü.

Ancak Türk Donanması'nın 16 Ekim'den itibaren bu eğitimleri icra etmesi bekleniyor.

SONDAJ GEMİMİZİN DİBİNE GELMİŞLERDİ

ABD'nin 100 bin tonluk en modern uçak gemisi USS Gerald R.Ford, yanında dört muhrip ve bir kruvazör ile birlikte İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gönderilmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, bu taarruz grubunun, İsrail'e karşı pozisyon almak isteyen aktörleri caydırmak için gönderildiği açıklanmıştı. Doğu Akdeniz'e giren USS Gerald R.Ford gemisi, önceki gün Antalya açıklarında çalışan Türkiye'nin sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın yakınlarında görüntülenmişti. USS Gerald R.Ford, daha sonra Kıbrıs yönünde intikale devam etmişti. Geminin şu an Kıbrıs açıklarında, tatbikat yapılacak sahaya da yakın bir bölgede olduğu değerlendiriliyor.

KKTC İLE ORTAK TATBİKAT BAŞLAYACAK

Diğer yandan, 23-27 Ekim tarihleri arasında Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her yıl birlikte icra ettiği “Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı”nın başlayacağı öğrenildi. Bu tatbikata ilişkin yapılan açıklamada da şu bilgiler paylaşıldı:

RUSLAR DA SURİYE AÇIKLARINDA TATBİKATTA

“Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2023 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatında yer alan sivil ve askerî unsurların katılımıyla, 23-27 Ekim 2023 tarihleri arasında, Girne 101 Evler bölgesinde, Doğu Akdeniz’de, Gazimağusa açıklarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları ve karasuları ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda icra edilecektir.”

Bölgede gerginliğin arttığı dönemde Rus Donanması da bayrak göstermeye başladı. Suriye'deki Tartus Limanı'nda konuşlu Rus savaş gemileri, daha önce Suriye açıklarındaki geniş bir sahada tatbikat yapacağını Türkiye'ye bildirmişti. Bu nedenle Lübnan sınırına kadar uzanan bir saha, Rus atış eğitimleri için kapatıldı. Bu eğitimlerin de 31 Ekim'e kadar devam etmesi bekleniyor. Ruslar, daha önce Suriye'yi vurmaya gelen İngiliz denizaltılarını Akdeniz'de engellemiş ve geri dönmelerini sağlamıştı.

ABD SAVAŞ GEMİLERİNİN YAKITI YUNANİSTAN'DAN

İsrail'e destek için gönderilen ve dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R.Ford'a refakat eden muhriplerin Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'nden yakıt ikmali yaptığı bildirildi.

ABD 6. Filosu'nun resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, iki adet Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri, yakıt ikmali yapmak ve lojistik destek almak üzere dün Suda Körfezi'ndeki Marathi İskelesi'ne yanaştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), daha önce bu gemilerin “Filistin'deki durumu tırmandırmak veya bu savaşı genişletmek isteyen herhangi bir aktörü caydırmak için” için Doğu Akdeniz'e gönderilen USS Gerald R.Ford uçak gemisi görev grubunun bir parçası olduğunu duyurmuştu.

100 bin ton ağırlığındaki USS Gerald R.Ford uçak gemisi, dünyanın en büyük ve en gelişmiş savaş gemisi olarak niteleniyor. Nükleer tahrikle çalışan gemi, yakıt almadan 20 senenin üzerinde seyir yapabiliyor.

Gemiye dört adet Arleigh sınıfı güdümlü füze destroyeri ile bir adet Ticonderego sınıfı kruvazör refaket ediyor. Arleigh sınıfı destroyerlerin her birinde 90'dan fazla füze bulunurken, Ticonderego sınıfı da sahip olduğu 122 adet VLS ile dünyanın en ağır silahlı birkaç savaş gemisi sınıfından biri olarak niteleniyor.