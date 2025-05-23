Türk dünyası Bakü’de buluşuyor: Ticaret fuarı başlıyor!

İlki 7-9 Kasım 2024’te İstanbul’da yapılan fuarın ikincisi, Azerbaycan Küçük ve Orta İşletmelerin Gelişimi Ajansı (KOBİA) ile Azerbaycan Ekonomik Reformların Analizi ve İletişimi Merkezi’nin işbirliğinde, Orta Ölçekli İşletmeler ve Kulüpler Derneği (KOBSKA) ve ROK Expo’nun organizasyonuyla Bakü Expo Merkezi’nde gerçekleşecek.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kamu kurumlarınca desteklenen fuar, bu ülkeler arasında ticaret, sanayi, yatırım, teknoloji ve hizmet sektörlerinde işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

20’den fazla sektörde ürün grupları ve yenilikçi teknolojilerin sergileneceği fuarda, ülkelerin yatırım fırsatları, stratejik sektörleri, iş dünyasının sorunları ve çözüm önerileri, uzman konuşmacıların katılacağı konferanslarda tartışılacak.

Katılımcı firmalar arasında yapılacak ikili görüşmelerle stratejik ortaklıklar kurulması ve ortak Türk markalarının geliştirilmesi planlanıyor.

Etkinliğe 11 ülke katılımcı, 20’den fazla ülke ise ziyaretçi olarak katılacak.

“TÜRK DÜNYASINI KÜRESEL GÜÇ MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRMELİYİZ”

Türk Ticaret Fuarı’nın organizatörü Aygün Aliyeva, düzenlediği basın toplantısında forum ve fuarın amaçlarını ve hedeflerini açıkladı.

Aliyeva, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) işbirliğini dış politikadan enerjiye, yeşil ekonomiden turizme ve uzay araştırmalarına kadar geniş bir alana yaydığını belirtti.

Ekonomik işbirliğinin Türk dünyasının bütünleşmesinde temel ve dinamik bir unsur olduğunu vurgulayan Aliyeva, “Türk Ticaret Fuarı’nı, özel sektörün bu işbirliğinden doğrudan yararlanabileceği bir platform olarak oluşturduk. Ortak çabalarımızla TDT’yi küresel arenada bir güç merkezine dönüştürmeliyiz. Bunu ancak birlikte gerçekleştirebiliriz. Kardeş ülkeler olarak ortaklık temelinde birliğimizi ve entegrasyonumuzu artırarak daha parlak bir geleceğe yürüyeceğiz.” dedi.