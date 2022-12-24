Türk Dünyası İstanbul'da buluşuyor

Kurulacak çadırlar, yöresel lezzetler ve kültürel oyunlar yine Yörük Türkmen Toyu’nda olacak.

Milli birlik ve dayanışmanın ön planda tutulduğu etkinliğe hem yurt içinden hem de yurt dışından binlerce katılımcı olacak.

Çepni Dernekleri Federasyonu ve Erdebil Horasan Alevi Ocakları Bilim Kültür Araştırma Eğitim Vakfı’nın organizasyonunda bin yıllık kardeşlik İstanbul’da Yörük Türkmen Çepni Toyu’nda yaşanacak.

Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi’nden tüm Türk Dünyasına kadar bütün kardeşler 5 – 8 Ocak 2023 tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe Etkinlik Alanı'nda yapılacak olan İstanbul Yörük Türkmen Çepni Toy’unda buluşacak.

Federasyon Başkanı Muhammet Arif Genç ve Vakıf Başkanı Ali Aker ise herkesi bu büyük organizasyona katılmaya, yaşanacak dostluk ve kardeşlik ortamına ortak olmalarını istediklerini belirtti.