Türk Dünyası’ndan Babadağ’a fetih selamı

İstanbul'un fethinin 572. Yıldönümü, Denizli'de Babadağ Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Türkiye ve Kazakistan türküleriyle şiirlerinin okunduğu gecede fetih coşkusu yaşatıldı.

İstanbul'un fethinin 572. yıldönümü; Babadağ Belediyesi ile Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok'un öncülüğünde Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü işbirliğinde gerçekleştirilen anlamlı bir etkinlik ile kutlandı. "Fatih ve Fetih Ruhu - Türk Dünyası Babadağ'da Buluşuyor" temasıyla Babadağ Spor Salonunda düzenlenen etkinlikte, Denizli Pamukkale Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren ve Türk dünyasının diğer ülkelerinden gelen öğrenciler de yer aldı.

Etkinliğe Babadağ Kaymakamı İlhan Kayaş, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Münevver Tekaslan, belediye başkanlarını, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, İstanbul'un fethinin 572. yıldönümü Babadağ'da düzenlediklerini etkinlikle kutladıklarını belirterek; "Bu anlamlı günde, Türk Dünyasını Babadağ'da bir araya getirerek; kültürel bağlarımızı güçlendirdik, fetih ruhunu birlikte yaşadık. Kıymetli akademisyenlerimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkür sertifikalarını ve hediyelerini takdim ettik. Bu anlamlı buluşmaya destek veren tüm kurumlarımıza, emek veren herkese ve katılım sağlayan değerli misafirlerimize teşekkür ederiz. Nice etkinliklerde buluşmak dileğiyle" dedi.

Etkinlikte Kazak öğrenciler, yörelerine özgü türküleri, şiirleri ve dansları sergiledi. Gecede seslendirilen birbirinden Türk dünyasına özgü kahramanlık türküleri ise büyük beğeni topladı.