Türk Devletleri Teşkilatı’nın Azerbaycan’ın Gebele kentinde yapılan 12. Zirvesi’nin ardından AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hemen ertesi gün Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte ürk soylu hangi toplulukların, Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine dair hususların Cumhurbaşkanı karan ile tespit edileceği hükmüne bağladı.

Yeni yayımlanan yönetmelik ile artık her Türk soylu vatandaş değil, Vatandaşı olduğu ülkede elinde olmayan sebeplerle, mesleğini, sanatını veya işini icra edememek ve değişik nedenlerle Türkiye'de hayatını devam ettirmek zorunda kalanlar Türkiye'de çalışabilecek.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan ülkelerini kapsayacak.

ŞARTLAR ŞU ŞEKİLDE BELİRTİLDİ

Resmi Gazetede yayımlanan Türk Soyluların istihdamına dair şartlar ise şu şekilde belirtildi:

İçişleri Bakanlığınca kendilerine ikamet izni verilmiş olmak.

Belirli meslek ve sanatlar için, özel kanunlarda aranan nitelikleri taşıdığını yetkili Türk makamlarından alacağı belgelerle kanıtlamış olmak.

Eğitim durumunu gösteren yabancı okul veya fakültelerden verilmiş diplomalanın denkliğini ilgili kuramlara onaylatmış bulunmak.

O mesleği yapmasında güvenlik açısından herhangi bir sakınca bulunmamak.

Yabancılar için açılacak özel kütüklerde nüfus kayıtlarını tesis ettirdiğini belgelendirmek.

Mesleki kuruluşlara kayıtlı olmanın zorunlu bulunması halinde üyeliğini belgelendirmek.

Yabancı ülkelerden alınmış kalfalık, ustalık veya dengi belgelerin denkliğine ilgili kurumlarca karar verilmiş olmak.

Cumhurbaşkanı kararıyla tespit edilen Türk soylu topluluktan olmak.

Vatandaşı olduğu ülkede elinde olmayan sebeplerle, mesleğini, sanatını veya işini icra edememek ve değişik nedenlerle Türkiye'de hayatını devam ettirmek zorunda kalmak.

Vatandaşı olduğu ülkenin kahir ekseriyetinden farklı etnik ve kültürel kimliğe sahip olmak."