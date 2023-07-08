Türk düşmanı 515 haşimi suriye çetesi Gaziantep’te terör estirdi.

ODA TV'nin haberine göre; Çevredeki halka zarar vermeye kalkan haşimi çetesi üyeleri çıkan arbedenin ardından olay yerinden uzaklaştı. Video Tiktok’da paylaşılınca yoğun tepki topladı.

Görüntülerde Suriyelilerin sinirli şekilde etrafa el kol hareketleri yaptığı görüldü.

Arap ırkçısı 515 aşireti üyesi olduğunu ifade eden çeteleşmiş Suriyeliler, o videoyu provokatif bir notla paylaştı: "Türkler kadınlara saldırdı biz de oradaydık."

Türk halkını her görmelerinde onlara saldıran üzerilerine yürüyen 515 haşimi çetesi, son zamanlarda polisin arayış içinde olması sebebiyle ortalıklar da görünmüyordu.

515 HAŞİMİLER NEREDEN GELİYOR?

"Geniş bir coğrafyaya yayılan Arap aşiretlerinin kendilerine özgü rakamlarının olduğu, bu "515" sayısı ise Osmanlı'ya isyan eden Haşimilerin sembolizmini içeren bir Arap milliyetçiliğinin alameti olduğunu ifade ediyor.

Kayıtlara göre Birinci Dünya Savaşı esnasında İngiliz desteğiyle Osmanlı Devleti'ne isyan etmiş, Arap Yarımadası'nın kontrolünü eline geçirmiş, fakat birkaç yıl sonra Suudi Hanedanlığı'na yine bir isyanla kaybetmişlerdi.

Sonra da Başta Ürdün ve Suriye olmak üzere Orta Doğu'daki ülkelere dağılmışlar.

‘515’ sembolü Arap milliyetçiliğini en sıkı şekilde savunan Al Naim, Kariyş, Seliym, Heziyl ve Kenani aşiretlerinin de sembolü olduğu iddia ediliyor.