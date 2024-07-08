Türk düşmanlarının yeni planı ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Türk düşmanlarının yeni planı ortaya çıktı

Suriye’nin kuzeyinde Türk TIR’larına, askeri noktalara ve bayraklara saldıran Türk düşmanı grupların yeni hain planı ortaya çıktı.

Kayseri’deki taciz olayıyla başlayan gerilimin bir benzeri de Suriye’de de yaşanmıştı. Suriye’nin kuzeyinde bulunan bazı gruplar Türk bayraklarını ve Türkiye’den giden TIR’ları ateşe vermişti. Ayrıca askeri noktalara da saldırıda bulunmuştu.

CUMA NAMAZLARINDA TÜRK DÜŞMANLIĞI AŞILANIYOR

Gazeteci Saygı Öztürk bölgeden aldığı son bilgiyi paylaştı:

“Son dönemlerde Türkiye aleyhine kampanya yürütülüyor. Daha beter hutbeler de veriliyor. Cuma namazlarını fırsat bilen ve Türkiye düşmanlığı aşılayan gruplar din görevlilerini kullanıyor. Hutbeler vatandaş üzerinde etkili soluyor. Bunu karşı dikkatli olunmalı. Bayrağımızı yırtma, Türkiye aleyhine gösteriler boşuna yapılmadı. Önlem alınmazsa bu tür olaylarda artış olur.”

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