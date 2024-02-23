Türk Escobar'ın çetesine bir darbe daha. 20 milyar liralık mal varlığına el konuldu

Kaynak: DHA
Türk Escobar'ın çetesine bir darbe daha. 20 milyar liralık mal varlığına el konuldu
Türk Escobar’ı olarak tanınan Ürfi Çetinkaya’nın yönettiği suç örgütüne ilişkin yapılan operasyon sonrasında ele geçirilen sergilendi. Suç örgütünün yaklaşık 20 milyar TL değerindeki mal varlığına tedbir konulduğu duyuruldu.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, cezaevinde bulunan Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ürfi Çetinkaya ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevinde bulunan oğlu Rüstem Çetinkaya'nın da aralarında yer aldığı suç örgütünün; Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan'da ele geçen yaklaşık 13 ton, Türkiye'de ele geçen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları tespit edildi.

65d86543c608f747c7cad12f.webpŞüpheli şahısların, etraflarındaki kişilerle birlikte kendilerine ait gemi, bazı ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları, elde ettikleri gelirleri havala yöntemiyle, gizli bölmeli araçlarla ve kuryelerle kayıt dışı olarak Türkiye'ye getirdikleri belirlendi. Aynı zamanda, bu geliri; eşi, çocukları ve yakın akrabaları ile birlikte yakınında olan kişiler üzerinden kurup yönettikleri döviz büroları ve şirketlerle akladıkları tespit edildi.

MASAK, Gümrük, SGK ve Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri ile bağlantılı olarak yaklaşık 2 yıl süren çalışmalar sonucunda Almanya, Arnavutluk, Avusturya, BAE, Belçika, Bulgaristan, Hollanda, İspanya, İtalya, Pakistan ve Yunanistan olmak üzere 11 ülke ile işbirliği yapıldı.

65d86543c608f747c7cad131.webpİşbirliği sonucunda, suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Ürfi Çetinkaya'nın oğulları Rüstem Çetinkaya ile Hakan Çetinkaya'nın da içlerinde bulunduğu 44 kişi yakalandı ve gözaltına alındı.

Şahıslara ait; 147 arsa, 56 konut, 8 apartman, 74 işyeri, 53 araç, tekne, 53 şirketteki ortaklık payları, 64 banka hesabı ve 7 adet kiralık kasa, çok sayıda ziynet eşyası, nakit para ve soğuk cüzdan olmak üzere yaklaşık 20 milyar TL değerinde mal varlığına tedbir konuldu.

Şahısların ikametlerinde ele geçirilen altın, silah ve paralar ise emniyette sergilendi. Sergilenen mal varlıkları arasında işlemeli bıçaklar, altın setler ve silahlar dikkat çekti.

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