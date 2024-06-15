Türk F-16'sı boyama tasarımında 3. oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Türk F-16'sı boyama tasarımında 3. oldu

Almanya'da gerçekleştirilen NATO Tiger Meet Tatbikatı tamamlandı. Türkiye tatbikata 3 F-16'yla katıldı. Boyama tasarımında Türk Hava Kuvvetlerini'ni kaplan desenli uçağı üçüncü oldu.

Almanya'da 3-14 Haziran'da gerçekleştirilen NATO Tiger Meet Tatbikatı-2024 tamamlandı. Türkiye tatbikata 192. Kaplanlar filosunun 3 F-16'sıyla katıldı. Tatbikata Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 49 personelde filoya eşlik etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Almanya'da 3-14 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen NATO Tiger Meet Tatbikatı-2024'e katılan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 3 F-16 uçağı ve 49 personelimiz, tatbikatı başarıyla tamamladığı belirtildi.

MSB açıklamasında tatbikat kapsamında dost ve müttefik ülkelere ait değişik tip uçaklar ile 22 sortinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Almanya'da NATO Tiger Meet tatbukatına 21 filonun katıldığı belirtildi. Filolar arası yapılan yarışma sonucunda, Hava Kuvvetlerinin kırmızı desenli uçağımız ile en iyi boya tasarımına sahip uçak kategorisinde üçüncülük elde ettiği kaydedildi.

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