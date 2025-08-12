Türk futbolunun gençliği Samet Aybaba'ya emanet

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) görev değişimleri yaşanmaya devam ediyor.

Hami Mandıralı'nın Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 'Sportif Danışmanı' olarak çalışacağının açıklanmasının ardından boşalan Genç Milli Takımlar Koordinatörlüğü görevine Samet Aybaba getirildi.

Bundan sonra Türk futbolunun gençlerinden Samet Aybaba sorumlu olacak.

TFF'den yapılan açıklamada, deneyimli futbol adamına yeni görevinde başarı dileklerinde bulunuldu.

SAMET AYBABA'NIN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ VE BAŞARILARI

1990-91 sezonunda MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük kariyerine başlayan Aybaba, günümüze kadar Kayserispor, Adana Demirspor, Vanspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Trabzonspor, BB Ankaraspor, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Bucaspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor kulüplerinde çalıştı. UEFA Pro Lisans diplomasına sahip olan Samet Aybaba, son olarak 2023-2024 yılları arasında Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi.

Teknik adamlık kariyerinde 2001 yılında Gençlerbirliği ve 2003 yılında Trabzonspor ile birer kez Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanan Aybaba, 1991 yılında da MKE Ankaragücü ile Başbakanlık Kupasını kazandı. 2017 yılında Sivasspor'u, 2021 yılında da Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşıdı.

3 Eylül 1955'te Adana'da doğan Aybaba, futbolculuk hayatına İskenderunspor'da başladı. 1977-78 sezonunda İskenderunspor'dan Beşiktaş'a transfer oldu. 11 yıl Beşiktaş forması giydiği kulüpte kaptanlığa kadar yükseldi. 334 lig maçında 7 gol atan Samet Aybaba, 1988 senesinde futbolu bıraktı. Beşiktaş'ta 2 Lig, 1 Cumhurbaşkanlığı, 1 Başbakanlık, 2 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı. Samet Aybaba; 2 kez Ümit, 8 kez de Genç Millî olmak üzere toplam 10 defa Millî formayı giydi.