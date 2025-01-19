Türk gıda devi iflasın pençesinde. 2 bin metrekarelik tesiste üretim yapıyor

Konkordato Takip'te yer alan bilgilere göre, Türkiye'nin ekonomik krizinin etkisi, gıda sektöründe de derinleşiyor. Master Choco Gıda, konkordato talep etti ve Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik kriz, büyük küçük fark etmeksizin her sektörü derinden etkiliyor. Son dönemde iflas eden ya da konkordato talep eden firmalar arasına Master Choco Gıda da katıldı. Bursa’da faaliyet gösteren gıda devi, mali zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunarak borçlarını yapılandırmak için yasal bir yol izlemeye başladı.

2018 yılında kurulan ve 2000 metrekarelik bir tesiste günlük 12 ton çikolata üretimi yapan Master Choco Gıda, kaliteli üretim ve geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekmişti. ISO 9001 ve HALAL 1500 belgelerini bünyesinde barındırarak kaliteye verdiği önemi ortaya koyan firma, aynı zamanda bisküvi ve gofret sektörüne de entegre olmuştu. Ancak son yıllarda artan mali sıkıntılar, firmanın ayakta durmasını zorlaştırdı.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran şirketin konkordato süreci, mali konularda uzman SMMM Engin Dinçeli’nin atandığı konkordato komiserliğiyle ilerleyecek. Firmanın geleceği ve borçlarının nasıl yapılandırılacağı, önümüzdeki duruşmalarda netlik kazanacak. Ekonomik koşulların gıda sektörü üzerindeki etkisi, Master Choco Gıda’nın yaşadığı bu krizle bir kez daha gözler önüne serildi.