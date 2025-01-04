Türk gıda devi iflasın pençesinde. Ürünlerini ihraç da ediyordu

Konkordato Takip'te yer alan bilgilere göre, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 2015 yılında kurulan ve gıda sektöründe önemli bir yer edinen Has Çelik Sebze Meyve Şirketi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflasın eşiğine geldi. Şirket, konserve sanayisinde hammadde temini yaparak büyük bir üretim alanına sahipti. Ancak son dönemde yaşadığı finansal zorluklar, firmanın ödeme güçlüğü çekmesine ve iflas sürecine girmesine yol açtı.

Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen karar doğrultusunda, Has Çelik Sebze Meyve İşleme Tarım ve Gıda Ürünleri Depolama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile aynı grup altında faaliyet gösteren HMC Food Gıda Sanayi İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi, Hamza Çelik – Çelik Plastik ve Harun Çelik'e 24 Aralık 2024 tarihinden itibaren üç aylık geçici konkordato mühleti verildi.

Konkordato, şirketin alacaklılarına ödeme yapabilmesi için belirli bir süre tanıyan bir süreç olarak tanımlanıyor. Bu süreç sonunda, şirketin iflasına karar verilmesi ya da faaliyetlerine devam etmesine izin verilmesi bekleniyor.

Mahkeme, konkordato sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için, mali müşavir Evren Çetinler, hukukçu Esen Yeğin ve Prof. Dr. Mahmut Karğın'dan oluşan bir komiser heyeti görevlendirdi.

Konuyla ilgili olarak, alacaklıların itiraz hakkı bulunuyor. İtiraz etmek isteyen alacaklılar, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde mahkemeye başvurarak konkordato talebinin reddedilmesini isteyebilecek.

Has Çelik Sebze Meyve Şirketi, aynı zamanda grup şirketleri aracılığıyla yurtdışına ürün ihraç ediyor ve bu nedenle gıda sektöründe geniş bir müşteri kitlesine sahipti. Ancak iç ve dış piyasalarda yaşanan zorluklar, şirketin finansal yapısını olumsuz etkiledi. Yükümlülüklerini yerine getiremeyen şirket, son çare olarak konkordato talebinde bulundu.

Konkordato sürecinin ardından, Has Çelik'in geleceği belirsizliğini koruyor. Şirketin yeniden yapılandırılarak faaliyetlerine devam etmesi, sektördeki diğer firmalar için de önemli bir örnek teşkil edebilir.