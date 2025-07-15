Türk gıda devi iflasla boğuşuyor. 18 ülkeye ihracat yapıyor

Türkiye’nin önde gelen gıda ihracatçılarından Çiloğlu Gıda, ekonomik dalgalanmalar ve artan maliyetler nedeniyle mali darboğaza girdi. 1996’dan bu yana sektörde faaliyet gösteren şirket, İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusu yaptı.

Mahkeme, şirkete 1 yıllık kesin mühlet tanırken, geçici mühlet sürecindeki tedbirlerin ve komiser görevlerinin devamına karar verdi. Komiserler, her üç ayda bir detaylı rapor sunacak.

Çiloğlu, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa ve İsviçre dahil 18 Avrupa ülkesine ürünlerini ulaştırıyor. Şirket, 700’den fazla ürün çeşidiyle lokum, pişmaniye, helva, reçel, tahin, pekmez, kuruyemiş ve köfte harçları gibi geniş bir yelpazede üretim yapıyor.

Almanya’ya 24 saatte, diğer Avrupa ülkelerine ise 48 saatte teslimat garantisi sunan Çiloğlu, merkezi sistemle haftada 8 binden fazla ürünü müşterilerine ulaştırıyor.

500 ÇALIŞAN KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Türkiye’de son dönemde artan girdi maliyetleri ve ekonomik belirsizlikler, birçok firmayı konkordato sürecine itiyor. Çiloğlu da bu dalgalanmadan etkilenen firmalar arasında yer aldı. Şirketin 500’ü aşkın çalışanı, işten çıkarılma endişesiyle karşı karşıya.

Çiloğlu, her yıl uluslararası gıda fuarlarına katılarak Türkiye’yi temsil ediyor ve müşteri ağını genişletiyor. Ancak mali sıkıntılar, bu başarıyı gölgede bırakıyor. Şirketin konkordato süreci, sektöre dair endişeleri artırıyor.