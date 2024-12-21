Türk gıda devinin ortağı belli oldu. Yüzde 17,06'lık payı satıldı

Çanakkale merkezli ton balığı üreticisi Dardanel, büyük bir hisse satışı gerçekleştirdi. Şirketin hakim ortağı Niyazi Önen Holding, Kasım ayında duyurduğu kararla, Dardanel'in yüzde 17,06'lık payını Lüksemburg merkezli Crescent Securitisations Lux Sarl şirketine 100 milyon TL karşılığında devretti. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, bu satışın tamamlandığı açıklandı.

Satış gerçekleştiğinde, Niyazi Önen Holding'in Dardanel'deki payı yüzde 51,5'e düşmüş oldu, ancak şirketin çoğunluk hissedarı olarak kalmayı sürdürüyor. Bu işlem, Borsa İstanbul'da işlem gören Dardanel hisselerinin oranında herhangi bir değişiklik yaratmadı.

Dardanel, Türkiye'nin önde gelen hazır gıda şirketlerinden biri olarak, özellikle ton balığı üretimi ve ihracatı ile tanınır. Şirket, bu satışla birlikte uluslararası yatırımcıların da dikkatini çekmiş oldu. Crescent Securitisations Lux Sarl'ın yatırımı, Dardanel'in genişleme ve sermaye artırım planlarına katkı sağlayabilir.

Hisse satışı, şirketin finansal stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Bu tür yatırımlar, şirketin borç yükünü azaltma, sermaye yapısını güçlendirme ve karlılığını artırma yönünde atılmış adımlar olarak görülüyor. Ayrıca, Dardanel'in yurt dışı pazarlarında daha etkin bir şekilde rekabet edebilmesi için de önemli bir kaynak sağlayabilir.