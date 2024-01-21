Türk gıda kodeksinden aromalı maddeler çıkarıldı

Kaynak: AA
Türk gıda kodeksinden aromalı maddeler çıkarıldı
Türk gıda kodeksi, aroma vericiler ve aroma verme özelliğine sahip olan gıda bileşenleri listesinden 22 madde çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan bilgilere göre, ilgili yönetmelik, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde düzenlendi.

Belirlenen yönetmelikle, gıdalarda kullanılan aroma vericileri, aroma verme özelliğine sahip gıda bileşenleri, bunların üretimlerinde kullanılan kaynak materyaller ile kullanım koşulları ve etiketleme kuralları düzenlendi.

Bazı aroma verici maddeler listeye dahil edildi.

20 aroma verici maddeye ilişkin kullanım koşullarında değişikliğe gidildi ve 22 aroma verici madde liste dışı edildi.

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