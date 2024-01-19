Türkiye’nin en iyi işverenleri belli oldu

JTI Türkiye, "Türkiye Top Employer" listesinde 10'uncu kez en iyi işveren seçilerek, ikinci sırada yer aldı.

JTI'dan gelen açıklamaya göre, bağımsız araştırma kuruluşu olan "Top Employers Institute" tarafından her yıl yapılan uluslararası araştırma, dünya genelinde çalışanlarına en iyi koşulları veren, çalışanların gelişimini hedefleyen, istihdam koşullarını sürekli iyileştiren lider işverenleri sıraladı.

JTI Türkiye onuncu kez en iyi işveren seçildi ve "Türkiye Top Employer" listesinde ikinci sırada yer aldı.

Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen JTI Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü Sanlı Güler, kendileri için son derece önemli olan bir değerlendirme kuruluşu olan Top Employers Institute tarafından onuncu kez ödüle layık görülmenin gurur verici olduğunu söyleyerek, "Bu yıl itibarıyla tam üç senedir Türkiye’nin en iyi işverenleri arasında ilk üçte yer alıyoruz. Bu da çalışanlarımızı merkeze alarak yürütmekte olduğumuz programların ne denli doğru olduğunu kanıtlıyor ve çalışan deneyimini daha da geliştirmek için bizlere güç veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BU BAŞARIDA HEM TÜRKİYE HEM DE GLOBAL JTI'IN ÜST YÖNETİMİNİN KATKISI BÜYÜK"

Bu yıl 20 değerlendirme kriterinin yüzde 65'inde yüzde 100, diğer kriterlerde ise ortalama yüzde 96 başarıya imza attıklarını belirten Güler, "JTI’ın iş stratejilerinin ve hedeflerinin tüm kademedeki çalışanlarımız tarafından net bir şekilde anlaşılmış ve benimsenmiş olması, şirketimizde 'tek ekip' kültürünü ve hedef birliğini sağlamış olduğumuzun güzel bir kanıtı. Çalışanlarımızın amacımıza giden yolda kendi katkılarını bilmeleri ve kendi görev alanlarının lideri olmaları bizim için son derece önemli. Bu başarıda hem Türkiye hem de global JTI'ın üst yönetiminin katkısı büyük." değerlendirmesinde bulundu.

JTI Türkiye, yeni mezun programı ile yılda ortalama 30 gencin potansiyeline destek vermek için eğitim desteği ve iş fırsatı veriyor.

Şirket, programın başladığı tarihten itibaren 244 yeni mezuna iş fırsatı verirken 80 mezunu program sonrasında bünyesine aldı.

Bu genç yeteneklerin yüzde 20'si JTI’ın yetenek havuzunda bulunuyor.

12 yıldır süregelen yaz stajı programı ile de şu ana dek 400’ün üzerinde genci iş ortamına kavuşturan JTI Türkiye, 2023 yılında 25 gence eğitim, atölye ve proje çalışmaları fırsatı verdi.