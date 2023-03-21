Türk hakemlerine Almanya'dan 'VAR' dersi

Bayer Leverkusen-Bayern Münih karşılaşması futbolseverlerin çok ilginç anlara şahit olmasına sebep oldu.

Maçın 22. dakikasında Joshua Kimmich’in golüyle 1-0 geriye düşen Bayer Leverkusen, ikinci yarıda beraberlik golünü buldu. Ev sahibi ekip, maçın 55. dakikasında Exequiel Palacios’un penaltı golüyle skoru 1-1’e getirirken, golden önce ilginç bir pozisyon yaşandı. Leverkusenli oyuncu Amine Adli, Bayern savunmacısı Benjamin Pavard’ın müdahelesiyle yerde kaldı. Ancak hakem Tobias Stieler, kendisini aldatmaya yönelik hareket yaptığı gerekçesiyle Adli’ye sarı kart gösterdi.

Verilen karar sonrası çılgına dönen Adli, ayağından çıkan ayakkabısını yere fırlattı. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Stieler, pozisyonun penaltı olduğunu tespit etti ve Adli’ye gösterdiği kartı iptal ederek penaltı noktasını gösterdi.

73. dakikada Leverkusen’in yıldızı Adli yine Bayern Münih ceza sahası içinde yerde kaldı. Dayot Upamecano’nun müdahalesi sonrası yere düşen Adli, hakem Stieler tarafından ikinci kez aldatmaya yönelik hareket nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı. Fakat VAR tekrar devreye girdi ve pozisyonu izlemesi için hakemi monitöre davet etti.

Pozisyonu seyreden hakem Stieler, Upamecano’nun Adli’ye yaptığı faulü tespit edince ikinci kez sarı kartı iptal etti ve penaltı noktasını gösterdi.

Pozisyonu izledikten sonra gülümseyerek Adli’nin yanına gelen ve sarı kartın iptal edildiğini söyleyen Stieler, Leverkusen oyuncusuyla tokalaştı. İkinci kez penaltı noktasına geçen Palacios topu ağlara göndererek Leverkusen’i 2-1’lik üstünlüğe taşıdı. Ev sahibi ekip bu skorla maçı kazanmayı başardı.

Bu kararlar sonrası yıllardır Türkiye’de tartışılan VAR uygulamasının, nasıl olumlu olarak futbola dahil edilebileceği örneklendirilmiş oldu.