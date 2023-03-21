21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Türk hakemlerine Almanya'dan 'VAR' dersi

Türk hakemlerine Almanya'dan 'VAR' dersi

Hafta sonu oynanan Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçında hakem futbol tarihinin en ilginç anları yaşandı. Hakem Tobias Stieler iki kez VAR’a giderek kararını değiştirdi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 14:37
Takip Et

Türk hakemlerine VAR dersi

Türk hakemlerine Almanya'dan 'VAR' dersi
+
Aa
-

Bayer Leverkusen-Bayern Münih karşılaşması futbolseverlerin çok ilginç anlara şahit olmasına sebep oldu.  

Maçın 22. dakikasında Joshua Kimmich’in golüyle 1-0 geriye düşen Bayer Leverkusen, ikinci yarıda beraberlik golünü buldu. Ev sahibi ekip, maçın 55. dakikasında Exequiel Palacios’un penaltı golüyle skoru 1-1’e getirirken, golden önce ilginç bir pozisyon yaşandı. Leverkusenli oyuncu Amine Adli, Bayern savunmacısı Benjamin Pavard’ın müdahelesiyle yerde kaldı. Ancak hakem Tobias Stieler, kendisini aldatmaya yönelik hareket yaptığı gerekçesiyle Adli’ye sarı kart gösterdi.

Verilen karar sonrası çılgına dönen Adli, ayağından çıkan ayakkabısını yere fırlattı. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Stieler, pozisyonun penaltı olduğunu tespit etti ve Adli’ye gösterdiği kartı iptal ederek penaltı noktasını gösterdi.

73. dakikada Leverkusen’in yıldızı Adli yine Bayern Münih ceza sahası içinde yerde kaldı. Dayot Upamecano’nun müdahalesi sonrası yere düşen Adli, hakem Stieler tarafından ikinci kez aldatmaya yönelik hareket nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı. Fakat VAR tekrar devreye girdi ve pozisyonu izlemesi için hakemi monitöre davet etti.

Pozisyonu seyreden hakem Stieler, Upamecano’nun Adli’ye yaptığı faulü tespit edince ikinci kez sarı kartı iptal etti ve penaltı noktasını gösterdi.

Pozisyonu izledikten sonra gülümseyerek Adli’nin yanına gelen ve sarı kartın iptal edildiğini söyleyen Stieler, Leverkusen oyuncusuyla tokalaştı. İkinci kez penaltı noktasına geçen Palacios topu ağlara göndererek Leverkusen’i 2-1’lik üstünlüğe taşıdı. Ev sahibi ekip bu skorla maçı kazanmayı başardı.

Bu kararlar sonrası yıllardır Türkiye’de tartışılan VAR uygulamasının, nasıl olumlu olarak futbola dahil edilebileceği örneklendirilmiş oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
2
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
3
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
4
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
5
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
6
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
7
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿Çin ve Rusya liderleri görüştü
﻿Çin ve Rusya liderleri görüştü
﻿Çin ve Rusya liderleri görüştü
﻿Özel sporculardan Türkiye şampiyonası için dev hazırlık
﻿Özel sporculardan Türkiye şampiyonası için dev hazırlık
﻿Özel sporculardan Türkiye şampiyonası için dev hazırlık
﻿Yapay zeka artık işinizi de elinizden alabilir. Birçok iş sektöründe çalışabilir
﻿Yapay zeka artık işinizi de elinizden alabilir. Birçok iş sektöründe çalışabilir
﻿Yapay zeka artık işinizi de elinizden alabilir. Birçok iş sektöründe çalışabilir
﻿TÜİK açıkladı: İşte trafiğe kayıtlı araç sayısı
﻿TÜİK açıkladı: İşte trafiğe kayıtlı araç sayısı
﻿TÜİK açıkladı: İşte trafiğe kayıtlı araç sayısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.