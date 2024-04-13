Türk halk müziğinin sevilen sesi hayatını kaybetti

Türk halk müziği sanatçısı, TRT'nin ünlü sanatçılarından Şakir Öner Günhan yaşama veda etti.

1942 yılında doğan Günhan, 2020 yılında düzenli aralıklarla yaptırdığı check-up sırasında kalın bağırsak kanserine yakalandığını öğrendi. Tümörün kontrol altına alınması için kemoterapi tedavisi almaya başlayan Günhan'ın, kemoterapi tedavisinin tamamlanmasının ardından ameliyat olmasına karar verildi.

Tedavi altına alınan Günhan, 3 kez kanseri yenerken, 4'üncü kez kansere yakalandı. Evli ve 1 çocuk babası Günhan, 5 gün önce özel bir hastanede yoğun bakım ünitesine alındı.

Günhan, bugün öğle saatlerine doğru hayatını kaybetti. Günhan'ın cenazesi yarın (pazar) öğle namazına müteakip Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Şakir Öner Günhan kimdir?

Türk halk müziğinin değerli bir temsilcisi ve TRT’nin tanınmış sanatçılarından olan Şakir Öner Günhan (82), Bodrum’daki hastanede hayatını kaybetti.

Bodrum’da uzun süredir ikamet eden Şakir Öner Günhan, Türk Halk Müziği Sanatçısı, Yapımcı, Yönetmen ve Sunucu olarak uzun yıllar hizmet etmiştir. 1942 yılında Bursa’nın Mudanya ilçesinde doğan Günhan, memur bir ailenin çocuğu olarak eğitimini Anadolu’nun çeşitli yerlerinde tamamlamış, liseyi Ankara’da bitirmiştir. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde ve Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü’nde eğitim gördükten sonra, Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan şan dalında mezun olmuştur.

1966 yılında TRT’ye Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı olarak katılan Günhan, 1973’ten itibaren prodüktör olarak görev yapmıştır. “Yörelerimiz Türkiye”, “Ankara Rüzgarı” ve “Türkülerin Hikayesi” gibi birçok televizyon programında sunucu, yönetmen ve yapımcı olarak çalışmıştır.

Türk müzik camiasının yakından tanıdığı ve TRT’de sanatçı olarak görev alan Nursaç Öner Günhan ile evli olan Günhan, 1942 doğumludur. 2020 yılında rutin sağlık kontrolü sırasında kalın bağırsak kanseri teşhisi konulan Günhan, tümörün kontrol altına alınabilmesi için kemoterapi tedavisine başlamış ve tedavi sonrası ameliyat edilmiştir. Günhan, daha önce üç kez kanseri yenmiş ancak dördüncü kez kansere yakalanmıştır. Evli ve bir çocuk babası olan Şakir Öner Günhan, beş gün önce Acıbadem Bodrum Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştır.

Günhan, bugün öğlen saatlerinde vefat etmiştir. Cenazesi, yarın (pazar) öğle namazını takiben Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı’na defnedilecektir.