Türk Holding dev maden şirketini satın aldı. 56 ülkede faaliyet gösteriyor

Yıldırım Holding, Türkiye’nin önde gelen madencilik firmalarından biri olarak, Kuzey Makedonya’da bulunan en büyük nikel üreticisi Euronickel Industries ve Nova Refrakter fabrikasını 40 milyon Euro’ya satın alarak bünyesine kattı.

Bu satın alma ile şirket, Hollanda’daki iştiraki Polynickel Holding üzerinden Euronickel’in yeni sahibi oldu. Satın almanın tamamlanabilmesi için gerekli yasal onayların alınması bekleniyor.

Komercijalna Banka’nın Makedonya Borsası’nda yaptığı açıklamaya göre, iflas etmiş olan Euronickel Industries, Yıldırım Grubu’nun Hollandalı şirketi Polynickel Holding BV’ye satılmıştır.

25 BİN9 ÇALIŞANI VAR

Banka, ayrıca Pehçevo’da bulunan Nova Refrakter fabrikasının mülkiyetinin satışı konusunda da Yıldırım Grubu ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşma çerçevesinde, Komercijalna Bankası, FENI’ye ait mülkleri 31,3 milyon Euro, Nova Refacter fabrikasını ise 8,7 milyon Euro karşılığında Yıldırım Holding’e satmıştır.

1963 yılında kurulan ve merkezleri Amsterdam ve İstanbul’da bulunan Yıldırım Grubu, madencilikten liman işletmeciliğine, gübre ve kimyasallardan enerjiye, taşımacılık ve lojistikten finansal hizmetlere, uluslararası ticaretten inşaat ve emlak sektörlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir.

Grup, dünya çapında 56 ülkede 25 bin kişiye istihdam sağlayarak global bir etki yaratmaktadır.