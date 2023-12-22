Türk holding gözünü dünya devinin Rusya’daki üretim tesislerine dikti

Kaynak: Haber Merkezi
Türk holding gözünü dünya devinin Rusya’daki üretim tesislerine dikti
Türk şirketi Can Holding, Alman devi Bosch’un Rusya’daki beyaz eşya üretim tesislerini satın almak üzere. Fabrika satışı için son görüşmeler yapılıyor.

Kommersant’ın haberine göre, Bosch’un Rusya’nın St. Petersburg yakınlarında bulunan fabrikasını satmak istemesi üzerine Çinli Hisense ve Türk Can Holding arasında bir rekabet başladı. Ancak Hisense, Can Holding’in iki kat daha fazla para önermesi nedeniyle pazarlıktan vazgeçti.

Piyasa uzmanları, fabrikanın yeni sahibinin Bosch’un Rusya’daki diğer tesislerinde de kendi markalarının yanı sıra başka markalar için de üretim yapacağını tahmin ediyor. Avrupalı üreticilerin Çinli şirketlere karşı çekinceleri olduğu için Türk şirketinin tercih edildiği de söyleniyor.

Bosch, 1994 yılından beri Rusya’da faaliyet gösteriyor ve yılda 1 milyonun üzerinde buzdolabı ve çamaşır makinesi üretiyor. Bosch, Siemens, Gaggenau ve Neff markaları da bu üretimin içinde yer alıyor.

20 MİLYON DOLARIN ÜSTÜNE ÇIKTI

Can Holding’in ise Rusya’da Awox, Seikon, Telefox, Energia ve diğerleri gibi kendi markalarıyla buzdolabı, çamaşır makinesi ve ankastre üretmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Beyaz eşya pazarından iki kaynak, Can Holding’in “Satış işlemini bitirmek üzere” olduğunu aktardı. Kaynaklardan biri “Bosch, fabrikayı 20 milyon dolara bile satmaya razıydı, ama Türk şirketi daha yüksek bir teklif verdi. Anlaşma federal rekabet kurulunun onayını bekliyor” dedi.

Ev aletleri tedarikçisi Marvel Distribution’ın bir temsilcisi ise Alman üreticilerin “Çinli rakiplerine kendi teknolojilerini kaptırmamak için her yolu denedikleri” için Hisense’ye Türk yatırımcılardan daha zor şartlar sunduklarını ileri sürdü.

Temsilci, “Avrupa’da Türk üreticilere daha farklı bir tutum var. Ayrıca Türk fabrikaları Alman fabrikalarına göre daha teknolojik” dedi. Ukrayna’da yaşanan çatışmalar sonrası Arçelik de American Whirlpool’un Lipetsk’teki üç fabrikasını satın almıştı.

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