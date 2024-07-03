Türk İnşaat devi iflas etti tüm projeleri yarım kaldı. Ev hayali kuranlar şok yaşadı

Bursa’nın tanınmış şirketlerinden Taham inşaat, borçlarını yapılandırmak için konkordato talep etmişti. Şirket, verilen sürenin tekrar uzatılması için mahkemeye başvurdu.

Ancak şirketin konkordato süresinin uzatılması talebi Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme Taham İnşaat'ın iflasına karar verildi.

Bu kararın ardından Taham İnşaat’ın tüm faaliyetleri durduruldu. Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki projeleri yarım kaldı.

Proje sahipleri kadar kendilerinin de mağdur olduğunu söyleyen işçiler "İnşaat sektörünün kıpırdandığı aylarda şirketimiz iflas etti. Doğal olarak biz de işsizler ordusuna katıldık. Ekonomi uçuyor diyenler gelsin de iflas eden şirketleri, işsiz kalan işçileri saysın" dedi.

1991 yılında kurulan şirket, konut, otel, ofis binaları ve altyapı projeleri gibi birçok alanda faaliyet gösteriyordu.