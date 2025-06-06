Türk inşaat devinin iflası an meselesi. 10 milyardan fazla borcu var. Mahkemeden ret kararı

1997’de İhlas GYO olarak kurulan, 2007’de Yeşil GYO adını alan Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, mali krizle sarsılıyor. Şirketin, satışını gerçekleştirdiği ancak tapu devrini yapamadığı binlerce daire nedeniyle mağduriyet yarattığı biliniyor. Şubat 2025’te konkordato talebiyle Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuran şirket, umduğunu bulamadı.

Mahkeme, konkordato talebini reddederek şirketi hacizlere karşı korumasız bıraktı. Konkordato komiser heyetinin hazırladığı rapora göre, şirketin 5 Şubat 2025 itibarıyla borcu 10 milyar 330 milyon TL’yi aşarken, öz kaynakları 16 milyar 107 milyon TL olarak kaydedildi. Raporda, şirketin borca batık olmadığı belirtildi.

MAHKEMEDEN RET KARARI

Konkordato başvurusu sonrası mahkeme, şirkete üç ay geçici mühlet tanımış ve süreç için Prof. Dr. Burak Huysal, Haluk Aksu ve Canan Koçyiğit’ten oluşan bir komiser heyeti atamıştı. Bu dönemde alacaklıların icra takibi ve yeni haciz işlemleri durdurulmuş, mevcut hacizler kaldırılmıştı. Banka hesapları da konkordato projesi kapsamında denetim altına alınmıştı. Ancak mahkemenin ret kararıyla komiser heyetinin görevi sona erdi.

İFLASI AN MESELESİ

Ret kararı, Yeşil GYO’yu alacaklıların haciz girişimlerine karşı savunmasız bıraktı. Şirketin yarım kalan projeleri ve tapu devri yapamadığı binlerce daire, çok sayıda vatandaşı mağdur etti. Sektör kaynakları, şirketin mali yapısını toparlama şansının azaldığını ve iflas riskinin arttığını belirtiyor.

Yeşil GYO’nun durumu, inşaat sektöründeki kırılganlıkları bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, benzer sorunların diğer firmalarda da yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Şirketin bundan sonraki adımları ve mağdurların durumu yakından takip ediliyor.