Türk iş insanı eski sevgilisinin günlüğünü ifşa etti: Herkese HPV bulaştırdı

İngiliz Chiara King, son dönemde büyük bir üne kavuşmuş durumda. TikTok’ta 4 milyon, Instagram’da ise 1.5 milyon takipçisi bulunan King, kendisini ilişki uzmanı olarak tanıtıyor.

Paylaşımlarında kadın-erkek ilişkileri üzerine konuşan King, yaşadığı beraberliklerden çıkardığı dersleri paylaşıyor.

Ancak dünyanın merakla takip ettiği fenomenin herkesten sakladığı gizli yüzü, eski sevgilisi olan Türk iş insanı Eren San tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

"BÜTÜN ERKEKLERE HPV BULAŞTIRMIŞ"

Eren San, “Chiara ile geçen yıl Bodrum’da tanıştık. Geçtiğimiz aylarda ise ayrıldık. Ayrılık nedenim günlüklerini ele geçirmem oldu. Chiara, yaşadığı ilişkileri tüm detaylarıyla günlüğüne yazmış. O bir milyoner avcısı. Annesiyle birlikte çalışıyor, zenginleri ağına düşürüyor ve parasından, çevresinden yararlanıyor. Ancak en korkuncu, Chiara’nın HPV hastası olması ve bu hastalığı bilerek, isteyerek beraber olduğu tüm erkeklere bulaştırması. Tüm bunları da günlüğünde açıkça yazmış” şeklinde konuştu.