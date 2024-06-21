Türk iş insanı eski sevgilisinin günlüğünü ifşa etti: Herkese HPV bulaştırdı

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Türk iş insanı eski sevgilisinin günlüğünü ifşa etti: Herkese HPV bulaştırdı

Sosyal medyada kendini ilişki uzmanı olarak tanıtarak tüm dünyada fenomen haline gelen İngiliz Chiara King’in karanlık yüzü, Türk iş insanı Eren San tarafından ifşa edildi. Ünlü fenomenin eski sevgilisi olan San, ‘Chiara’nın günlüklerini ele geçirdim. Günlüklerde zengin erkekleri ağına düşürdüğünü ve beraber olduğu tüm erkeklere HPV virüsü bulaştırdığını yazmış’ dedi.

İngiliz Chiara King, son dönemde büyük bir üne kavuşmuş durumda. TikTok’ta 4 milyon, Instagram’da ise 1.5 milyon takipçisi bulunan King, kendisini ilişki uzmanı olarak tanıtıyor.

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Paylaşımlarında kadın-erkek ilişkileri üzerine konuşan King, yaşadığı beraberliklerden çıkardığı dersleri paylaşıyor.

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Ancak dünyanın merakla takip ettiği fenomenin herkesten sakladığı gizli yüzü, eski sevgilisi olan Türk iş insanı Eren San tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

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"BÜTÜN ERKEKLERE HPV BULAŞTIRMIŞ"

Eren San, “Chiara ile geçen yıl Bodrum’da tanıştık. Geçtiğimiz aylarda ise ayrıldık. Ayrılık nedenim günlüklerini ele geçirmem oldu. Chiara, yaşadığı ilişkileri tüm detaylarıyla günlüğüne yazmış. O bir milyoner avcısı. Annesiyle birlikte çalışıyor, zenginleri ağına düşürüyor ve parasından, çevresinden yararlanıyor. Ancak en korkuncu, Chiara’nın HPV hastası olması ve bu hastalığı bilerek, isteyerek beraber olduğu tüm erkeklere bulaştırması. Tüm bunları da günlüğünde açıkça yazmış” şeklinde konuştu.

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