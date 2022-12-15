Türk kahvesine 1 kaşık eklemeniz yeter. Bakın yağları nasıl cayır cayır yakıyor

40 yıl hatrı olan Türk kahvesinin birçok faydası bulunuyor. Türk kahvesine hindistan ve tarçın eklenedildiğinde yağlar bir bir eriyor.
Kokusu ve tadıyla huzur veren Türk kahvesi özellikle kalp krizi riskini en aza indiriyor. Tarçın kan şekerini düzenliyor ve tok tutuyor. Ayrıca sindirim sistemini düzenler, kabızlık ve şişkinlik sorunlarının önüne geçiyor. Türk kahvesine biraz tarçın eklerseniz yağlardan kolaylıkla kurtulabilirsiniz.
Öte yandan hindistan cevizinin de sağlığıa yararı bulunuyor. Hindistan cevizi bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve kilo vermede yardımcı oluyor. Ayrıca Ödem atmayı sağlıyor. Biraz da hindistan cevizi eklerseniz kahveye, yağ yakımını kolaylatabilirsiniz.
TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI
Kolesterolü düşürür
Kolay nefes almayı sağlar
Pankreas kanseri riskini azaltır
Diyabet ve parkinson rahatsızlıklarını önlüyor
%40 ağrı kesici etkisi yaratır
Meme kanseri riskini azaltır
Astım riskini azaltır
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