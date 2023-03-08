Bunları yapın. Türk kahveniz bayatlamasın

Türk kahvesinin faydaları saymakla bitmediği biliniyor. Her masada bulunan ve her sohbete eşlik eden Türk kahvesini bayatlamaktan kurtarmanız için birtakım yöntemler dikkat çekti. Türk kahvesinin bayatlamaması için saklama şartlarının bulunduğu ifade edildi.

İŞTE TÜRK KAHVESİNİN BAYATLAMAMASI İÇİN SAKLAMA ŞARTLARI…

Türk kahvesi hava ile temas ettiğinde en geç yirmi dört saat içinde bayatlamaya başlar. Bu yüzden nasıl sakladığınız büyük önem arz ediyor.

Bunun yanı sıra kahvenin saklandığı kabın içerisine metal kaşık sokulmaması gerekiyor. Aksi takdirde kahvenizin tadı bozulabilir...

Kahve toz haline olduğundan dolayı zaman içerisinde kahvenin kokusu ve tadı metal kaşığa geçebilir.

Dolap nemli olduğundan dolayı zaman içerisinde kahve rutubet yapmaya başlar. Bu süre zarfında da bayatlamasına ek olarak topaklanacak ve küf yapacaktır.

Kahvenin bayatlamasına engel olmak için; muhafaza edildiği kabın içerisine küp şeker koyun. Bu sayede kabın içerisinde bulunan rutubet, küp şeker tarafından emilecek ve kahve daha uzun süre boyunca taze kalacaktır.

Kahvenin bayatlamasını önlemek için yapılması gerekenlerden biri de Türk kahvesinin buzdolabında saklamamaktadır.

TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI

-Stresi azaltır

- Enerji verir

- Metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar

- Tokluk hissi vererek kilo verilmeyi hızlandırır

-Hafızayı güçlendirir

-Karaciğere iyi gelir

-Kalp ritim bozukluklarını giderir

-Hemen uykusuzluk hem de asabiyeti giderir