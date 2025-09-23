Türk kahvesinin içine eklenen tarçının mucizelerini duyanın ağzı açık kalıyor

Son dönemde yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri, asırlık bir lezzet olan Türk kahvesine eklenen bir baharatın, vücut üzerindeki etkilerini yeniden gündeme getirdi. Bu basit dokunuşun, metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olduğu ve yağ yakımını desteklediği belirtildi

UZMANLAR NE DİYOR?

Amerika Diyetisyenler Derneği'nden beslenme uzmanı Dr. Ethan Carter, tarçının metabolik hız üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "Tarçın, içeriğindeki sinnamaldehit sayesinde vücudun termojenik tepkisini artırabilir" dedi.

Carter, bu durumun, vücudun daha fazla kalori yakmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Harvard Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Sarah Chen, tarçının insülin duyarlılığını artırabildiğini belirten çalışmaların olduğunu ifade etti. Chen, "İnsülin duyarlılığının artması, kan şekerinin daha stabil kalmasına yardımcı olur, bu da atıştırma isteğini azaltabilir ve yağ depolama eğilimini düşürebilir" diye ekledi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA

Son dönemde "Nutrition & Metabolism" dergisinde yayımlanan bir makale, tarçının metabolizma üzerindeki etkilerini inceledi.

Araştırmaya göre, düzenli olarak tarçın tüketen katılımcıların dinlenme metabolizma hızında (DMH) gözle görülür bir artış olduğu saptandı. Ayrıca, "Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics" dergisindeki başka bir çalışma, tarçının tokluk hissini artırarak gıda alımını azalttığını ortaya koydu. Bu çalışmalar, basit bir baharatın beslenme düzenindeki küçük bir değişiklikle bile önemli sonuçlar yaratabileceğini gösterdi.

NASIL UYGULANMALI?

Uzmanlar, Türk kahvesine günde bir çay kaşığı kadar tarçın eklenmesinin yeterli olduğunu belirtti. Bu basit alışkanlığın, uzun vadede sürdürülebilir bir kilo kontrolüne katkı sağlayabileceği ifade edildi. Ancak, tarçının tek başına mucizevi bir çözüm olmadığı, dengeli bir beslenme ve düzenli egzersizle desteklenmesi gerektiği vurgulandı.