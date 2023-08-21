Türk kaptan 5 kişiyi ölümden kurtardı

Edirne'de oyuncak şişme botla denize açılan ve sürüklenen anne ile 5 yaşlarındaki oğlunu kurtarmak isteyen 3 kişi de denizde mahsur kaldı. 5 kişinin kurtarılma anları saniye saniye kameraya yansıdı.