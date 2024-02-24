Türk kızı olsaydı ne yapardı ? Koca karısına acayip bir hediye verdi. Kadın hediyeye ulaşmak için altı saat uğraştı

Geçtiğimiz Noel’de Amerika’da teknisyen bir koca, eşine hayatı boyunca unutamayacağı bir hediye verdi. Teknisyen kocasının hediyesine ulaşmak isteyen kadın, kocasının masaya kurduğu düzeneğin başına oturdu ve tam 6saat boyunca hediyeye ulaşmak için düzenekteki somunları söktü.

Teknisyen kocanın eşine verdiği bu sıra dışı hediyeyi sabır ve azimle çözen kadının videosu sosyal medyada viral olurken bu durum Türk kullanıcılar tarafından tartışma konusu oldu.

TÜRK KIZI OLSA NE YAPARDI?

Türk vatandaşları videonun yayınladığı gönderinin altında hummalı bir tartışmaya girdi. Kullanıcıların genel kanısı, teknisyen adamın karısının oldukça sabırlı olduğu yönünde oldu. Fakat bazı kullanıcılar bu olay Türkiye’de yaşansaydı ne olurdu? sorusuna yanıt verdi.

Kullanıcılar bir kısmı bu hediye bir Türk kızına verilseydi o hediyeyi kocanın başına çalardı yorumlarını yaparken başka bir kısım vatandaşlar ise kadının o gece sırtını kocasına dönerek yatacağını ifade etti. En çok güldüren yorum ise “1 hafta salonda yatırırdı” yorumu ve “kafasına tencere ile vururdu” oldu.

Sizce bu kadının yerinde Türk kızı olsa ne yapardı ?

Tıkla oy ver…