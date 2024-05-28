Türk korkusu Yunanistan’ın Devrelerini Yaktı

Bundan 20-30 yıl öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ile Yunanistan tam anlamıyla müttefikti. O dönemde İsrail'i tanımamış olaan Yunanistan, Suriye ve Mısır'la ilişkileri harika bir şekilde sürdürüyordu. Dahası Filistin Kurtuluş Örgütü lideri o yılların Panhelenik Sosyalist Partisi lideri Andreas Papandreu'nun en yakın arkadaşıydı. Anlaşılacağı üzere tablo şimdikinin tamamen tersi bir görünüm arz etmekteydi Türkiye ise özellikle Özallı yıllarda Ermeni lobisinin, Rum-Yunan lobisini arkasına alarak Amerikan Kongresi'nde Ermeni sözde soykırımını kabul ettirmesine karşılık güçlü Yahudi lobisiyle çalışan ve İsrailli adeta büyük bir ittifakı sürdüren bir devlet görünümündeydi. Anlaşılacağı üzere bu da şimdinin tam tersiydi.

Yunanistan Başkanı Kiriakos Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme hakkında daha önceki videolarında ciddi uyarılarda bulunan Ardan Zentürk, şahsi Youtube hesabından yayınladığı son videolarından birinde Yunanistan'ın İsrail'i tanıyan ülkeler kervanına katılması hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu.

Yunanistan'ın İsrail'i tanımasında Doğu Akdeniz'de ortaya çıkması muhtemel güçler mücadelesinin önemli bir faktör olduğunun altını çizen Zentürk, “Arkadaş biz bu Türklerle Arapları yanımıza alarak baş edemeyiz. Biz bu Türklerle İsrail'le ittifak kurarak baş edebiliriz' düşüncesiyle bu yola girdiler ve bugün gerçekten de bu yoldalar" diye konuştu.

Zentürk, Miçotakis'in Erdoğan'la herkesin gözü önünde Hamas için tartışmaya girmesini de Yunan hükümetinin İsrail'e yanaşma politikasının bir yansıması olarak değerlendirdi.

YUNANİSTAN ÜNİVERSİTELERİ HEDEF ALIYOR

Miçotakis’in ABD’nin önde gelen üniversitelerinde başlayan Filistin yanlısı gösterilerin Yunan gençliği tarafından sokaklara ve üniversitelere taşınmasıyla paniklediğini, gösterileri zor kullanarak bastırttığını belirten Zentük, “Üniversitelerde okuyan ve o gösterilere katılan yabancı öğrencilere seri bir şekilde sınır dışı politikası uygulanıyor. İsrail, İsrail olalı bir ülke tarafından bu kadar desteklenmedi” diye konuştu.

Yunanistan’ın Schengen bölgesi olmasına rağmen Filistin yanlısı gösterilere katılan Avrupalı öğrencileri sınırlı ettiğinin altını çizen Zentürk, Miçotakis hükümetinin yaklaşık 5 yıl önce aldığı tarihi bir kararı gündeme taşıdı.

1973’TEN BERİ İLK DEFA

Miçotakis hükümetinin, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra demokrasiye döndüğünde çıkarılmış bir kanunu 2019’da ortadan kaldırmasının gündem enflasyonundan dolayı gözden kaçtığını söyleyen Zentürk, “Bu kanuna göre Yunan polisi üniversite binalarına ve kampüslerine giremiyordu. Bunun bir nedeni var onu da söyleyeyim: 1974 yılında dönemin meşhur Albaylar Cuntası, Amerikan desteğindeki faşist cunta, Atina Politeknik Okulu’nu tankla bastı. 24 üniversite öğrencisini öldürdüler. O günden sonra, 1974'te demokrasiye geçildiğinde Bu kanun onaylanmıştı. Meğer 2019'da sessiz sedasız kaldırmış. O yüzden şimdi polisi kendi öğrencisine karşı sürüyor. Kimi korumak için? Netanyahu denilen adamı korumak için” dedi.

Zentürk sözlerini “Türkiye korkusu adamın karakterini değiştirmiş. Eskiden Filistinli Filistin'i savunan Yunan şimdi Geçmiş karşımıza Filistin'i savundu diye kendi üniversite öğrencisini bir tür toplama kampı gibi yerlerde bu yaz sıcağında bekleten bir kimlik kazanmış gerçekten enteresan bir 20 yıl ve gerçekten Türkiye açısından çok farklı bir dönem” diyerek sonlandırdı.