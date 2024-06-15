Türk kot şirketi iflas etti. İşçiler Kurban Bayramı öncesi işsiz kaldı

Düzenleme: Kaynak: Sanayi Gazetesi
Türk kot şirketi iflas etti. İşçiler Kurban Bayramı öncesi işsiz kaldı

Büyük firmalara kot pantolon, kot gömlek ve kot ceket gibi ürünlerin üretimini yapan Türkiye'nin dev firmalarından ÜNATEKS Denim Tekstil Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi iflas etti. Çalışanlar Kurban Bayramı öncesi işsiz kaldı.

Türkiye'de ekonomik kriz son sürat sürüyor. Hükümet bütçe açığını kapatabilmek için yeni vergiler çıkartırken, şirketler de birbiri ardına ya konkordato talep ediyor ya da iflas ediyor.

Son olarak İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren ve dev firmalara firmalara kot pantolon, kot gömlek ve kot ceket üretimi yapan ÜNATEKS Denim Tekstil Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi iflas etti.

İflas haberi sektörde bomba etkisi yaptı. Bu kadar büyük işlere imza atan şirketin iflas ettiğine kimse inanamadı. Yüzlerce çalışan da işten atıldı ve işsizler ordusuna katıldı. Şirketin uzun zamandır maddi imkansızlıklarla boğuştuğu belirtildi.

İstanbul İcra Dairesi tarafından yapılan açıklamada, ÜNATEKS Denim Tekstil Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin iflasına karar verildiği belirtildi.

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