Türk kültürü dünyaya tanıtılacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk kültürü dünyaya tanıtılacak

Türk Kültür ve Miras Vakfı himayesinde organize edilmesi planlanan uluslararası konferans, Türk kültür mirasına odaklanacak.

Türk arkeolojik mirasının araştırılması, korunması ve restorasyonunda bölgesel işbirliği gündemiyle düzenlenecek konferansa Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve diğer Türk ülkelerinin önde gelen Türkologları (arkeologlar ve tarihçileri) katılacak.

Türk Kültür ve Miras Vakfı himayesindeki Restorasyon Sanatçıları ve Tarihçiler-Mimarlar Danışma Konseyi'nin gerçekleştireceği 1. toplantı da konferansın nihai programı belli olacak.

Konferans, Türk dilinin konuşulduğu ülkelerde ve dünya çapında Türk kültürünün ve mirasının korunması ve tanıtılması amaçlıyor.

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