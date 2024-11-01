Türk lirası mevduatta flaş karar. Resmi Gazete'de yayımlandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk lirası mevduatta flaş karar. Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla o oran artırıldı. Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları bakın yüzde kaça çıkarıldı.

Türk Lirası Mevduatlarda önemli karar...Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları, 6 ay vadeli mevduatta yüzde 7,5'ten yüzde 10'a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltildi.

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarında düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre, son tarih 31 Ocak 2025 olmak üzere daha önce 6 ay vadeli mevduatta yüzde 7,5 olan stopaj yüzde 10'a, 1 yıl vadeli olanlarda ise yüzde 5'ten yüzde 7,5'e çıkarıldı. Daha önce yüzde 2,5 seviyesindeki 1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda ise stopaj yüzde 5 olarak uygulanacak

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