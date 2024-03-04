Türk lirasıyla dış ticaret yılın iki ayında 210 milyar liraya yaklaştı

Kaynak: AA
Türk lirasıyla dış ticaret yılın iki ayında 210 milyar liraya yaklaştı
Türk lirasıyla dış ticaret yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,4 artarak 207 milyar 738 milyon liraya çıktı.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türk lirasıyla ihracat ocak ayında artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,4 artarak 30 milyar 969 milyon liraya yükseldi.

TL İLE İTHALAT RAKAMI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ithalat da yüzde 68,1 yükselişle 81 milyar 161 milyon liraya çıktı. Ocak ayında Türk lirasıyla dış ticaret hacmi yüzde 68,5 artarak 112 milyar 130 milyon lira oldu. Geçen yılın ilk ayında 18 milyar 284 milyon liralık ihracat yapılırken ithalat da 48 milyar 274 milyon lira olarak hesaplanmıştı. Söz konusu ayda dış ticaret hacmi 66 milyar 558 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti.

Şubatta Türk lirasıyla ihracat 2023'ün aynı ayına göre yüzde 19,6 artışla 25 milyar 135 milyon liraya, ithalat da yüzde 14,7 yükselişle 70 milyar 473 milyon liraya yükseldi. Dış ticaret hacmi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 artışla 95 milyar 608 milyon lira olarak hesaplandı. Geçen yılın şubat ayında Türk lirasıyla 21 milyar 14 milyon lira ihracat, 61 milyar 449 milyon lira ithalat gerçekleştirilmişti. Dış ticaret hacmi 82 milyar 463 milyon liraya çıkmıştı.

GEÇEN AY 168 ÜLKEYE TÜRK LİRASIYLA İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu yılın ilk ayında 164 ülkeye Türk lirasıyla ihracat yapıldı. 31 bin 63 firma dış satımında Türk lirasını kullandı.Şubatta ise lirayla ihracat yapılan ülke sayısı 168'e, firma sayısı da 32 bin 382'ye yükseldi.

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