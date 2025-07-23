Türk markası Dubai çikolatasına acil toplatma kararı! Ölümcül bakteri tespit edildi

Türkiye'de üretilen Emek Gıda’nın kadayıflı fıstıklı Dubai çikolata ezmesinin tüketilmemesi için uyarı yayınlandı. ABD’de 30 eyalette satılan Dubai çikolatası ezmesi nedeni toplatılmaya başlandı. Türk yapımı ezmeden yiyen 4 kişinin ise hastalandığı belirlendi.

ABD'deki World Market mağazalarında satılan bir Dubai çikolatası ezmesinde gıda zehirlenmelerinin nedenlerinin başında yer alan salmonella bulundu.

ÜLKE GENELİNDE ÜRÜNLER TOPLATILIYOR

Ezmeden yiyen birçok kişide mide bulantısı kusma gibi belirtilerin görüldüğü belirtilirken bir kişinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Çocuklarda ve yaşlılarda çok ciddi sonuçlar doğurabilen salmonellanın 14 Temmuz'da Minnesota Tarım Bakanlığı tarafından rutin kontroller sırasında tespit edildiği açıklandı.

30 ülkeye satıldı

Emek Gıda isimli şirketin ürettiği kadayıflı fıstıklı çikolatalı ezmenin ABD'nin Alabama, California, Florida, Illinois, Minnesota, New York, Teksas, Virginia, Washington'da ve 30 farklı ülkeye daha satıldığı belirtildi.

YAŞLI VE ÇOCUKLARDA ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

Mide ağrısı, ishal, yüksek ateş ve kusmaya ile kendini gösteren salmonellanın bağışıklık sistemi zayıf olan çocuk ve yaşlılarda ölümcül olabildiği biliniyor.

Rutin kontrollerde tespit edilen bakteri hakkında ABD'nin önde gelen sağlık kurumlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından "275 gramlık ürünü kullanmamanızı şiddetle öneriyoruz" uyarısı yapıldı.