Türk Milli Takımı 14 madalyayla dünya şampiyonu oldu

“F klavye mucidi” olarak bilinen İhsan Sıtkı Yener’in geliştirdiği “10 parmak ve bakmadan” metoduyla eğitim alan gençler, bu başarıyla dünya şampiyonluğu sayısını 45 dünya rekoru dahil olmak üzere 127’ye çıkardılar.

Intersteno Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu’nun Türk Grubu tarafından yapılan duyuruya göre, 18 Mart’tan 26 Nisan’a kadar 19 ülkeden 1174 yarışmacının katıldığı yarışma gerçekleştirildi. Çevrimiçi olarak düzenlenen bu yarışmaya Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkeden katılımcılar yer aldı.

Yarışmada, farklı yaş kategorilerinde ve iki disiplinde düzenlenen 8 yarışta en iyi performansı gösteren yarışmacılara toplam 24 madalya takdim edildi. Türk ekibi, verilen 24 madalyanın 14’ünü kazanarak takım olarak dünya şampiyonu unvanını elde etti. Bu başarılarla, “F klavye mucidi” İhsan Sıtkı Yener’in yöntemiyle yetişen gençlerin dünya şampiyonluğu sayısı 127’ye ulaştı.

Madalya kazanan sporcular, 13-18 Temmuz tarihleri arasında Polonya’nın Katowice şehrinde düzenlenecek olan Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandılar.

İHSAN SITKI YENER'İN YÖNTEMİ NEDİR?

İhsan Sıtkı Yener, “F klavye mucidi” olarak da bilinir. Kendisinin geliştirdiği yöntem, “10 parmak ve bakmadan” klavye kullanma tekniğidir. Bu yöntem, klavyeyi kullanırken gözlerini klavyeye bakmadan, yalnızca dokunma hissiyle yazmayı amaçlar. Yani kullanıcılar, klavyedeki tuşlara dokunarak yazı yazarken gözlerini ekrandan ayırır ve yazıyı hatasız bir şekilde tamamlamaya çalışır.

Bu yöntem, hızlı ve doğru yazma becerisini geliştirmeyi hedefler ve genellikle profesyonel klavye yarışmalarında tercih edilir. İhsan Sıtkı Yener’in bu yöntemiyle yetişen gençler, dünya şampiyonlukları dahil olmak üzere birçok başarıya imza atmışlardır.

BU YÖNTEM NASIL ÖĞRENİLİR?

İhsan Sıtkı Yener’in “10 parmak ve bakmadan” klavye kullanma tekniğini öğrenmek için çeşitli kaynaklar ve yöntemler mevcuttur.

İşte başlamak için bazı öneriler:

1. Online Eğitim Siteleri: TypingMe.com gibi online eğitim siteleri, 10 parmak klavye kullanımını öğrenmek için dersler ve alıştırmalar sunar. Bu tür siteler genellikle ücretsizdir ve doğrudan tarayıcınızda çalışır.

2. Eğitim Videoları: YouTube’da, 10 parmak klavye kullanımını öğreten çeşitli eğitim videoları bulunmaktadır. Bu videolar, temel teknikleri ve pratik yapma yöntemlerini gösterir.

3. Klavye Eğitim Programları: Ratatype gibi klavye eğitim programları, 10 parmak yazmayı öğrenmek ve yazma becerilerinizi geliştirmek için kurslar ve hız testleri sunar.

4. Pratik Yapmak: 10 parmak klavye kullanımını öğrenmenin en önemli yolu düzenli pratik yapmaktır. Başlangıçta yavaş olabilirsiniz, ancak zamanla hızınız ve doğruluğunuz artacaktır.

5. Parmak Pozisyonları: Klavye üzerindeki her tuşa belirli parmaklar atanır. Bu parmak pozisyonlarını öğrenmek ve ezberlemek, hızlı ve doğru yazmanın temelidir.

6. Sabır ve Zaman: Bu beceriyi geliştirmek zaman alır, bu yüzden sabırlı olun ve kendinize pratik yapmak için yeterli zaman verin.

Bu yöntemi öğrenmek için adım adım ilerleyin ve her seviyede kendinizi geliştirdiğinizden emin olun.