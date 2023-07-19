Türk mitolojinde Ağaç Ata ne anlama geliyor? Uygurların ataları

Halk kültüründe ve Türk mitolojisinde Ağaç Ata'nın ne olduğu ve ne anlama geldiği ortaya çıktı.

Türk mitolojinde Ağaç Ata ne anlama geliyor? Uygurların ataları

Ağaç Ana’nın tersi Ağa. Ata’dır. Türk mitolojisinde Ağaç Ata Ağaç Tanrısı olarak bilinir.

Ağaş, Ağas, Yağaç, Yığaç, Cığaç gibi farklı şivelerde kullanılır.

Uyguların ağaçtan türediklerine de inanılır. Türk mitolojisine göre, iki ağacın arasına düşen yıldırımlar sonrasında beş tane çadır belirir ve içlerinde birer tane çocuk oturur. Çocuklar onların içerisinde büyürler ve Uygurların ataları olurlar.

Bu beş çocuğun isimlerinin ise Sonkur Tekin, Kotur Tekin, Oğur (Or) Tekin, Tükel Tekin, Bögü Tekin olduğu biliniyor.

Beş çocuk motifinin Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’in eski adı olan Pişbeg (Beş Bey) ile bağlantılı olma ihtimali üzerinde de duruluyor.

Bu isimlerden birisi olan Tükel sözcüğü Türk kültüründe zaten ağaçtan doğan kişiler için kullanılmaktadır.

Korkut Ata öykülerindeki Basat adlı kişi de (veya ataları da) ulu ve büyük bir ağaçtan türemiştir.

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