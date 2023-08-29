Türk mitolojisinde Ay ile Yıldız’ın anlamı nedir?

Ay ile Yıldız sembolünün Türk mitolojisindeki anlamı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Türk mitolojisinde Ay ile Yıldız’ın anlamı nedir?

Ay ile Yıldız Türk bayrağı da dâhil olmak üzere birçok Müslüman ülkenin bayrağında yer alan yaygın bir semboldür. Sembolün kökeninin İslam ile alakası yoktur ancak günümüzde İslam ile özdeşleştirilmiştir.

Keza, İslam öncesi döneme ait olan Göktürklerin paralarında da ayyıldıza rastlanır

Selçuklu ve Osmanlı devrinde hilâl ile güneş veya yıldız işareti hakkında araştırmalar mevcuttur.

Simgeler, piktogram ve tamga şekline kadar gelişmiştir.

Bugün kullanılan ay yıldıza benzeyen ve gökte gün ile ayın kavuşumunu temsil eden bir motif, MÖ 1. binyılda, proto-Türk olarak bilinen Çu (Chou)ların (MÖ 1028-281) baş bayrağında görülüyordu.

Gündüz ve gece, aralıksız devam eden parlaklığın simgesi olan astral motifler, o devirden beri daima proto-Türk, Türk ve akraba milletlerin simgeleri arasında yer almış ve göksel tanrıların alâmeti olmalarının dışında, devlet başkanlarının ve önemli şahısların da alameti olmuşlardır.

Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan ve 576-600 yıllarına ait olduğu saptanan Göktürk paraları içinde üzerinde ayyıldız motifi bulunan para olması, ayyıldız simgesinin İslam öncesinde de Türk toplulukları tarafından kullanıldığı görüşünü ispatlamıştır.

Ay Türk kültüründe güzelliği, hilâl ise boğa boynuzu çağrışımıyla gücü, doğurganlığı simgeler. Yıldızlar ise baht, tâlih, çokluk, erişilmezlik ve yücelik ifâde ede

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
Son Haberler
Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı Güncel
Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı
Ünlü aktör Gerard Depardıeu kendini Türk doktorlarına emanet etti Magazin
Ünlü aktör Gerard Depardıeu kendini Türk doktorlarına emanet etti
Elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti Yaşam
Elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti
Arsenal'den Victor Nellson kararı. Galatasaray'dan ayrılıyor mu Spor
Arsenal'den Victor Nellson kararı. Galatasaray'dan ayrılıyor mu
Ünal Silver kimdir? Ünal Silver neden öldü? Keşfet
Ünal Silver kimdir? Ünal Silver neden öldü?
Taksi ücretlerine okkalı zam: Açılış ücreti 50 lira oldu Güncel
Taksi ücretlerine okkalı zam: Açılış ücreti 50 lira oldu
Yalova’da arazi yangını Güncel
Yalova’da arazi yangını