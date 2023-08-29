Türk mitolojisinde Ay ile Yıldız’ın anlamı nedir?

Ay ile Yıldız Türk bayrağı da dâhil olmak üzere birçok Müslüman ülkenin bayrağında yer alan yaygın bir semboldür. Sembolün kökeninin İslam ile alakası yoktur ancak günümüzde İslam ile özdeşleştirilmiştir.

Keza, İslam öncesi döneme ait olan Göktürklerin paralarında da ayyıldıza rastlanır

Selçuklu ve Osmanlı devrinde hilâl ile güneş veya yıldız işareti hakkında araştırmalar mevcuttur.

Simgeler, piktogram ve tamga şekline kadar gelişmiştir.

Bugün kullanılan ay yıldıza benzeyen ve gökte gün ile ayın kavuşumunu temsil eden bir motif, MÖ 1. binyılda, proto-Türk olarak bilinen Çu (Chou)ların (MÖ 1028-281) baş bayrağında görülüyordu.

Gündüz ve gece, aralıksız devam eden parlaklığın simgesi olan astral motifler, o devirden beri daima proto-Türk, Türk ve akraba milletlerin simgeleri arasında yer almış ve göksel tanrıların alâmeti olmalarının dışında, devlet başkanlarının ve önemli şahısların da alameti olmuşlardır.

Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan ve 576-600 yıllarına ait olduğu saptanan Göktürk paraları içinde üzerinde ayyıldız motifi bulunan para olması, ayyıldız simgesinin İslam öncesinde de Türk toplulukları tarafından kullanıldığı görüşünü ispatlamıştır.

Ay Türk kültüründe güzelliği, hilâl ise boğa boynuzu çağrışımıyla gücü, doğurganlığı simgeler. Yıldızlar ise baht, tâlih, çokluk, erişilmezlik ve yücelik ifâde ede