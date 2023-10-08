Türk mitolojisinde Buyan Han kimdir?

Türk mitolojisinde Buyan Han efsânevi hakan olarak tanımlanır.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türk mitolojisinde Buyan Han kimdir?

Türk ve Moğol mitolojisinde geçen Buyan Han, Moğolların Atası olarak geçer ve efsane bir hakandır.

Kızı Alankova’dır. Kırk tane kızı olmuştur. Ama hiç oğlu olmamıştır. Son 41. kızı ise Alankova’dır. Bu Kırk-Kız’dan Kırgız boyunun türediği söylenir.

Buyan Moğolcada “Düşünce Tayı” demektir. İnsanın zihin gücünü ifâde eder ve yanlış kullanılırsa insana zarar verir. Moğol soyunun ortaya çıkışındaki felsefi algılayışta önce düşüncenin var olduğu fikri ile de bağlantılı görülmektedir.

Buyan Han etimolojik olarak Buy kökünden türemiştir. Üşütmek, soğuk hava esintisi gibi anlamları içerir. Kut, mutluluk, dayanıklılık gibi anlamları da vardır. Moğolcada sevap ve erdem gibi manaları bulunur.

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