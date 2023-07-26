Türk mitolojisinde insanlığı korumakla görevli kişiler

Türk ve Altay mitolojisinde Akça Han’a söylencesel hakan denir.

Akça Han, Ak Han veya Ağ Han olarak da bilinir.

Akça Han, iyiliği temsil eder ve insanlığı korumakla görevlidirler.

Ak Dağ’da yaşayan Akça Hanların Ak bir atı vardır.

Dokuz memleketi yöneten Akça Hanla, Soylu olan insanları ve hakanları temsil ederler.

Anadolu’da kızı sularda boğulan Ağca Bey adlı kişinin söylencelerinin anlatıldığı öne sürülür. Bu kişinin Akça Han ile aynı kişi olma ihtimalinin yüksek olduğu bildiriliyor.

Ayrıca Akça Han, Ak Ata ile özdeşleştirilmektedir. Akça Han’ın karşıtı Kara Han'dır.

Akça Han’ın karısı Arığ’dır. Arığ ise temizliği, namusu ve iffeti simgeler.

Arığ Hanım beyaz giysileri ile semboilize olur.