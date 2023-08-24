Türk mitolojisinde Soğuk tanrısı kimdir?

Ayaz Ata, Türk, Altay ve Moğol mitolojisinde Soğuk Tanrısı demektir.

Türk mitolojisinde Soğuk tanrısı kimdir?

Türk, Altay ve Orta Asya mitolojilerinde, özellikle Kazaklarda ve Kırgızlarda Soğuk Tanrısı Ayaz Ata’dır. Ayaz Ata’nın Noel Baba ile aynı olduğu söylenir. Ayaz Ata, Ayas Han olarak da bilinir.

Ay Işığından yaratıldığı iddia edilen Ayaz Ata, soğuk havaya neden olur. “Ak Ayas” olarak adı geçer.

Ayaz tüm Türk coğrafyasında yakıcı soğuk anlamına gelir ki, Ayın gökte rahtalıkla görüldüğü açık havalarda meydana geldiği için Ay Tanrısının gönderdiği düşünülmüştür.

Hıristiyan Azizi olduğu yönünde görüşler de vardırİlk karın yağması ve ilk soğuğun vurması ile kutlanan bayramdır. Bu bayramla bir ilgisi olması muhtemeldir.

Azericedeki Şahta Ata "Şaxta Baba (Azerice)" sözcüğü de yine birebir çeviriyle Soğuk Ata veya Ayaz Ata anlamına gelir.

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