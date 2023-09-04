Türk mitolojisinde yedibaşlı ejderha nedir?

Türk mitolojisinde Badraç, yedibaşlı ejderha anlamına geliyor. Detaylar ortaya çıktı.

Türk mitolojisinde yedibaşlı ejderha nedir?

Badraç ve Padraç da denilen yedibaşlı ejderhanın yedi tane başı vardır. İnanışa göre bu ejderhanın ölmesi için yedi başının da kesilmesi gerekiyor.

Bazı söylencelerde tek tek kesilen baş geri yerine gelir bu durumda yedi başın da aynı anda kesilmesiyle ancak öldürülür.

Ağzından ateşler saçtığı ve kuyruğu bir kamçı gibi olduğu iddia edilen Badraçların derisi ise zırh gibi pullarla kaplıdır.

Ejderha kavramına farklı adlarla olsa da hemen her toplumda yer alması son derece ilgi çekicidir. Kimileri ise dinozorlarla bağdaştırmaya çalışıyor.

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