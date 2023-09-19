Türk mitolojisindeki Bodun Han kimdir?

Türk, Altay ve Moğol mitolojilerinde Bodun Han, ülke tanrısı olarak geçer.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türk mitolojisindeki Bodun Han kimdir?

Türk, Altay ve Moğol mitolojilerinde Bodun Han, bir diğer şeklinle Budun Han, ülke tanrısı olarak bilinmektedir.

Bodun Han vatanı koruyan bir ruh olarak görülür.

Eski Türklerde bu adın verildiği bir dağ olduğu rivayet edilir ve Bodun Han'ın da hem bu dağı hem de vatanın koruyucusu olduğu düşünülür.

Etimolojik olarak Bodun Han, (Bod/Boy) kökünden türemiştir. Bodun/Budun sözcüğü kavim, kabîle anlamına gelir.

Boy sözcüğünden türemiştir. Eski Türkçede Bodu, Tunguzcada Boda sözcükleri bağlamak, birleştirmek, bir arada tutmak anlamlarını içerir.

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