Türk mobilya firması iflas etti. Kimse tahmin etmiyordu

Dünya genelindeki ekonomik kriz, son yıllarda birçok şirketin iflas etmesine neden olmuştur. Korona virüs pandemisi ile başlayan bu süreç, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları gibi olaylarla daha da derinleşmiştir.

Arin Yatak Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2015 yılında faaliyetlerine başlamış bir mobilya firmasıdır. Ancak ekonomik zorluklarla mücadele edemeyerek iflas etmiştir.

Arin yatak, baza ve yatak setleri üretimi yaparak birçok noktada hizmet veriyordu. Ne yazık ki, bu durum onlarca kişinin işsiz kalmasına yol açmıştır.

MAHKEME KARARI

Bursa’da Arin Yatak Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato mühletini uzatma talebi reddedilmiş ve firma resmen iflas etmiştir. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 31 Ocak 2024 tarihinde 2 ay mühlet verdiği Arin Yatak Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasını onaylamıştır.

Mahkeme kararıyla iflasın adi tasfiye usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu süreçte Konkordato Komiseri Şükrü Çalışkan’ın görevi sonlandırılmış ve geçici mühlet nedeniyle mahkememizce verilen tüm tedbirler kaldırılmıştır. Karar, İcra İflas Kanunu 288. maddesi uyarınca ilan edilmiştir.