Türk mobilya firması iflas etti. Kimse tahmin etmiyordu

Kaynak: Bursa Hakimiyet
Türk mobilya firması iflas etti. Kimse tahmin etmiyordu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 9 yıl önce faaliyetlerine başlayan Arin Yatak, ekonomik zorlukları aşamayarak iflas etti. Yatak, baza ve yatak setleri üreten firma çok sayıda noktada hizmet veriyordu. Onlarca kişi işsiz kaldı.

Dünya genelindeki ekonomik kriz, son yıllarda birçok şirketin iflas etmesine neden olmuştur. Korona virüs pandemisi ile başlayan bu süreç, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları gibi olaylarla daha da derinleşmiştir.

Arin Yatak Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2015 yılında faaliyetlerine başlamış bir mobilya firmasıdır. Ancak ekonomik zorluklarla mücadele edemeyerek iflas etmiştir.

Arin yatak, baza ve yatak setleri üretimi yaparak birçok noktada hizmet veriyordu. Ne yazık ki, bu durum onlarca kişinin işsiz kalmasına yol açmıştır.

MAHKEME KARARI

Bursa’da Arin Yatak Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato mühletini uzatma talebi reddedilmiş ve firma resmen iflas etmiştir. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 31 Ocak 2024 tarihinde 2 ay mühlet verdiği Arin Yatak Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasını onaylamıştır.

Mahkeme kararıyla iflasın adi tasfiye usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu süreçte Konkordato Komiseri Şükrü Çalışkan’ın görevi sonlandırılmış ve geçici mühlet nedeniyle mahkememizce verilen tüm tedbirler kaldırılmıştır. Karar, İcra İflas Kanunu 288. maddesi uyarınca ilan edilmiştir.

www.jpg

rrr.jpg

nn.jpg

arin.jpg

İlgili Haberler
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
65 yıllık Türk tekstil devi iflasın pençesinde. Koton, Zara, Spencer, H&M gibi dünya devlerine üretim yapıyordu
Ünlü pastaneler zinciri iflas etti. Şubelerini birer birer kapatmaya başladı
Son Haberler
Ölüm döşeğindeki kayınvalidesinin verdiği bilgi ile yıkıldı. Yıllar sonra öğrendi Dünya
Ölüm döşeğindeki kayınvalidesinin verdiği bilgi ile yıkıldı. Yıllar sonra öğrendi
Geçen yıl 12 milyon 159 bin araç muayene edildi Gündem
Geçen yıl 12 milyon 159 bin araç muayene edildi
Her gün kahvaltıda ayıla bayıla yeniliyor ama organları yok ediyor. Yiyenin ömründen ömür gidiyor Sağlık
Her gün kahvaltıda ayıla bayıla yeniliyor ama organları yok ediyor. Yiyenin ömründen ömür gidiyor
Üzerine yıldırım düşen ev küle döndü Yerel Haberler
Üzerine yıldırım düşen ev küle döndü
Türkiye'nin kapanan dev bankası yeniden açılıyor. 400'den fazla şubesi ve 8 binin üzerinde çalışanı vardı Ekonomi
Türkiye'nin kapanan dev bankası yeniden açılıyor. 400'den fazla şubesi ve 8 binin üzerinde çalışanı vardı
İyilik eden iyilik bulur atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
İyilik eden iyilik bulur atasözünün anlamı nedir?
Kaçak maç yayın izleyenleri ilgilendiren mahkeme kararı Spor
Kaçak maç yayın izleyenleri ilgilendiren mahkeme kararı