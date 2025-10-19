Türk moda tarihinin simge isimlerinden, "Zeki Triko" markasının kurucusu Zeki Başeskioğlu, sevenlerini yasa boğdu. Başeskioğlu, Naomi Campbell ve Claudia Schiffer gibi süper modellerle gerçekleştirdiği ses getiren işbirlikleriyle dünya çapında tanınmıştı. Moda dünyasında adeta bir devrime imza atan Zeki Başeskioğlu, 1958 yılında kurduğu Zeki Triko'yu Türk modasının "kült" markalarından biri haline getirdi.

Özellikle 1990’lı yıllarda, dönemin en gözde top modelleri olan Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford ve Adriana Lima gibi yıldızlarla düzenlediği defileler uzun süre gündemde kalarak hafızalara kazındı. Markanın mağazaları hızla büyüdü. Başeskioğlu, her röportajında başarısının sırrını, kaliteden asla ödün vermeyen ısrarlı duruşuna bağladığını dile getirdi.

Türkiye’nin en köklü moda markalarından Zeki Triko’nun temellerini atan vizyoner iş insanı Zeki Başeskioğlu’nun vefat haberini, torunu Buse Başeskioğlu sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşım ile duyurdu. Ailenin yayımladığı üzüntü dolu mesajda, “Ahmet Zeki Başeskioğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi 19 Ekim Pazar günü Şişli Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek” ifadelerine yer verildi.

DÜNYA YILDIZLARININ TERCİHİ OLAN MARKA

Başeskioğlu'nun 1958'de kurduğu Zeki Triko, zamanla Türk moda sahnesinin en "kült" markalarından biri mertebesine yükselmişti. Marka, ticari hayatına devam etme kararı alarak 2021 yılında icra yoluyla Antalyalı bir iş insanına satılmıştı.

Dünyaca ünlü modellerle gerçekleştirdiği iddialı reklam kampanyalarıyla belleklere kazınan Zeki Mayo/Triko, yıllar boyunca sadece Türkiye sınırları içinde kalmadı, küresel arenada da büyük yankı uyandırdı. Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Adriana Lima, Elle McPherson ve Laetitia Casta gibi süper modellerin defilelerde ve katalog çekimlerinde boy gösterdiği marka, uzun yıllar boyunca Türkiye’yi moda dünyasında başarıyla temsil eden gurur kaynaklarından biri oldu.

ZEKİ BAŞESKİOĞLU'NUN HAYAT YOLCULUĞU

1930 yılında Akseki’de dünyaya gelen Zeki Başeskioğlu, gençlik yıllarında İzmir’e gelerek şapka satıcılığı ile çalışma hayatına adım attı. İş hayatına daha sonra Mahmutbey’de çorapçılık yaparak devam etti, ardından jarse elbise ve konfeksiyon sektörlerine yöneldi. İlk ihracatını 1969’da gerçekleştiren Başeskioğlu, İstanbul’un moda merkezi olan Rumeli Caddesi’nde dükkan açan ilk tekstil girişimcilerinden biriydi. Mayo tasarımlarına ise 1984 yılında başladı.

AKSEKİ'DEN KÜRESEL MODA ARENASINA UZANAN ROMAN GİBİ BİR HİKAYE

Dünya modasına Cindy Crawford gibi ikonik pek çok top modeli kazandıran Zeki Triko’nun kurucusu Zeki Başeskioğlu’nun etkileyici hayat hikayesi kitaplaştırılmıştı. Gazeteci-yazar Şafak Altun tarafından yayına hazırlanan “Zeki Başeskioğlu’nun Yaşamı” adlı eser, iş insanının sıfır sermayeden bir dünya markası yaratma sürecini tüm ayrıntılarıyla aktarıyor.

SIFIR SERMAYEYLE BAŞLAYAN YARIM ASIRLIK MÜCADELE

Kitabın çarpıcı satırbaşları, Başeskioğlu’nun girişimci ruhunu gözler önüne seriyor. İkinci Dünya Savaşı yıllarında çırak olarak işe başlayan Ahmet Zeki Başeskioğlu, henüz 12 yaşındayken fakir bir ailenin çocuğu olarak Antalya-Akseki’den yola çıktı. Başeskioğlu, daha küçücük bir çocukken dahi farklı satış taktiklerini kendi kendine keşfetmişti. Balonları şişmiş bir şekilde satması, pazarda çorapların birer tekini kalabalığın üzerine fırlatarak dikkat çekmesi ya da müşterisizlikten zarar eden otobüsü kâra geçirmesi, onun ileride yapacağı “büyük işlerin” adeta bir provası niteliğindeydi.

1950’li yıllara gelindiğinde Aydın’da Ege’nin en büyük toptancısı haline gelmişti, ancak vizyonu ve “hayalleri” Aydın’ın sınırlarını aşmaya kararlıydı. 1957’de Aydın’dan İstanbul’a göç etmesiyle yükselişi daha da hızlandı. Gazeteci-yazar Şafak Altun, bu kitapta, Başeskioğlu’nun İstanbul’da 50 yılı aşkın süredir devam eden ticari hayatının en önemli satırbaşlarını okuyucuyla buluşturdu.

TÜRKİYE’NİN İLK YABANCI MANKENİ VE İKONİK DEFİLELER

Dünyanın “Süper Model” tanımıyla tanıştığı 1960’lı yıllarda Twiggy, Veruschka ve Jean Shrimpton, moda dünyasının ilk süper modelleri olarak tarihe geçmişti. Sektöründe Türkiye’nin ilk ihracatını 1969’da gerçekleştiren Başeskioğlu, bu vizyonerliğiyle “mini eteği” dünyaya tanıtan Jean Shrimpton’u ülkenin ilk yabancı mankeni olarak Türkiye’ye getirdi.

Zeki Triko, dönemin yerli yıldızlarıyla da çalışmaktan geri durmadı. 1959 Türkiye Güzeli Nebahat Çehre, 1962’de Zeki’den gelen teklifi kabul ederek Beyoğlu’nda düzenlenen defilede yer almıştı. Gönül Yazar da bir dönem Zeki için mankenlik yapan isimlerdendi.

BİR MODA OKULU: ZEKİ’NİN YETİŞTİRDİKLERİ

Zeki, 1970’li yıllarda sektör içinde bir moda okulu gibi kabul görüyordu. Nitekim marka, sektöre Cemil İpekçi, Sadık Kızılağaç ve Hakan Elyaban gibi başarılı stilistler kazandırdı. Markanın uluslararası tanınırlığı, 1985 yılında Sheraton Oteli’nde düzenlenen defilede dünya şampiyonu ünlü Alman sporcu Ulrike Meyfarth’ın Zeki Triko’nun mayolarını giymesiyle daha da pekişti. Tiyatro dünyasının önemli isimlerinden Ali Poyrazoğlu da Zeki Triko’nun defilelerinde görev almıştı.

90’LARIN İKONU CİNDY CRAWFORD’I KEŞFETMEK

Zeki Triko’nun en önemli özelliği, top model potansiyeli taşıyan mankenleri önceden hissedebilmesiydi. Bulduğu yeni yüzler içinde en çok ses getireni ve markayla özdeşleşeni ise 90’ların “ikon”u Cindy Crawford oldu. Zeki Başeskioğlu, “benli kız” dediği bu genç modelin kısa sürede dünyanın en ünlü mankenlerinden biri olacağını hissetmişti. Marka, 1987 yılında, henüz dünya çapında bir şöhreti olmayan Cindy Crawford’u Barbados Adaları’nda gerçekleşen katalog çekimlerinde kullanmıştı.

Crawford’dan sonra Elle MacPherson, Karen Mulder ve Eva Herzigova gibi top modellerle de çalışan Zeki Triko’nun en çok ses getiren defilelerinden biri, dünyaca ünlü top model Naomi ve annesi Valerie’yi aynı podyuma çıkardığı Fransa defilesi oldu. Marka, 1998 yılında Cannes’da bu ikiliyi aynı podyuma çıkararak dünya kamuoyunun dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

ULUSLARARASI BASINDA KAPAK OLAN TEK TÜRK FİRMASI

Zeki Triko; WasserSport, Quick, Stern, Cosmopolitan, Bunte ve FHM gibi uluslararası 50 dergiye kapak ve haber olan ilk ve tek Türk firması unvanını taşımaktadır. Markanın ilk profesyonel defilesi ise 1967’de Hilton’da Haldun Dormen’in düzenlemesi ve Orhan Boran’ın sunumuyla gerçekleşmişti. Defilede Tolga Aşkıner, Çağla Kurtuluş ve Başak Gürsoy gibi dönemin en ünlü mankenleri görev almıştı.