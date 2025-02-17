Türk mühendislik devi iflasla boğuşuyor. Yüzlerce çalışan işsiz kalabilir

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk mühendislik devi iflasla boğuşuyor. Yüzlerce çalışan işsiz kalabilir

Ankara'da kurulan Türk mühendislik firması İlkim Group Teknik Mühendislik konkordato talep etti. Dev şirkette çalışan yüzlerce işçiyi şimdiden işsiz kalma korkusu sardı.

Ankara merkezli mühendislik devi İlkim Group Teknik Mühendislik, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talep etti. Şirketin iflas süreci, yüzlerce çalışanı işsiz bırakma riski taşıyor.

Pandemi ile başlayan ekonomik kriz, Türkiye'deki birçok büyük şirketi olumsuz etkiledi. Son olarak, Ankara'da faaliyet gösteren mühendislik firması İlkim Group Teknik Mühendislik de maddi sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

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Şirket, trafo sektörü, kesici ve yük ayırıcı bobinler, beton köşk üretimi gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor. Ayrıca kauçuk, plastik enjeksiyon kalıp baskıları ve silikon imalatı da yapıyor.

Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini kabul ederek 1 yıl süreyle kesin mühlet verdi. Bu süreç boyunca, şirkete yönelik borç takibi yapılmayacak, mevcut takipler durdurulacak ve haciz işlemleri askıya alınacak. Ancak, rehinli alacaklarla ilgili işlemler yalnızca rehnin paraya çevrilmesiyle yapılabilecek. Ayrıca, imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip edilebilecek.

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Konkordato sürecinin başarılı olup olmayacağına dair denetim, şirketin tüm işlemleri üzerinde denetim yapacak olan konkordato komiserleri tarafından gerçekleştirilecek. Bu komiserler, Hukukçu Nehir Ak ve Mali Müşavir Handan Taşkolu Okumuş olarak atandı. Mahkeme, şirketin durumunu değerlendirecek ve sürecin gidişatını belirleyecek.

Mahkeme, duruşmanın Mayıs ayının 7'sinde saat 14:00’te yapılmasına karar verdi.

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Şirketin işçileri, konkordato kararı sonrası işsiz kalma endişesi taşıyor. Bu durum, İlkim Group Teknik Mühendislik’in geleceğiyle ilgili belirsizlikleri artırıyor.

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