Türk müşteriler SUV araçları tercih ediyor

Haber: Ercan Karaca

Chery, SUV modellerine yüksek teknolojili yeni bir versiyon daha ekledi. TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO’nun yeni Avantgarde versiyonlarını Türkiye pazarına sunan marka, müşterilerine tasarım ve işlev iyileştirmelerinin yanında daha akıllı ve kullanışlı bir yaşam tarzı sunmayı hedeflediği belirtildi. Avantgarde donanımlı TIGGO 7 PRO'nun 1 milyon 603 bin TL, TIGGO 8 PRO'nun 1 milyon 793 bin TL’lik lansmana özel fiyatlarla satışa sunulduğu açıklandı.

“TÜRKİYE’DE İLK 10 DA YER ALDIK”

Müşterilerinin taleplerini, öneri ve beklentilerini dinleyerek mevcut araçlarının yeni model ve versiyonlarını geliştirip pazara sunduklarını ifade eden Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarında önemli bir talep karşısında 1.2 milyonu aşan bir satış hacmi ile rekor bir pazar gerçekleşmesine şahitlik ettik ve şunu gördük ki artık Türkiye’de her 2 müşterimizden bir tanesi SUV segmentte bir araç almak istiyor. Bizler de Chery Türkiye olarak bu çok kısa sürede Türkiye’de toplam otomobil satışlarındaki sıralamada ilk 10 içerisinde yer almıştık. Geçtiğimiz yıl OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO modellerimizle ilk 10’a girerken SUV pazarında en çok tercih edilen 4. marka olduk. Chery olarak C-SUV segmentinde 3’üncü sırada ve D-SUV segmentinde lider konuma çıktık. Bizim için ne büyük bir gurur ki 40 binden fazla müşterimizin beğenisine ulaştık. 2024 yılında amacımız; markamızın teknolojik, akıllı sürüş deneyimi yaratan gücünü müşterilerimize ulaştırmak ve bizim için stratejik öneme sahip Türkiye pazarında sürdürülebilirlik adımlarını gerçekleştirmek" dedi.

“30 İLDE 47 YETKİLİ SATICIYA ULAŞTIK”

Bir markanın gücünün ürünlerini satana kadar değil, aslında ürünlerini müşterileriyle buluşturduktan sonra satış sonrasında başardıklarıyla eş değer olduğunu belirten Turan, şöyle sürdürdü:

“Bu vizyon ile müşterilerimizin 7 gün 24 saat araçlarıyla ilgili sorularında onlarla kesintisiz iletişimdeyiz. İhtiyaç halinde ikame araç hizmetimizle müşterilerimizin yanında olacağız. Türkiye’de bugün yine 7 bölgede, 30 ilde 47 yetkili satıcımız ile her gün daha da güçlenerek ilerliyoruz.”