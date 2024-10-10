Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, 9 konserde 1 milyon katılımcıyı aştı!

Düzenleme: Kaynak: Medya Tava
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, 9 konserde 1 milyon katılımcıyı aştı!

Ebru Yaşar, 25 yıllık müzik kariyerinde büyük halk konserleriyle milyonlarca seveniyle bir araya geldi. Türk müziğinin güçlü sesli Ebru Yaşar bu yaz, İstanbul, Ankara, Trabzon, Çanakkale, Mersin ve Erzurum gibi farklı şehirlerde verdiği konserlerde 100 bin izleyici barajını aştı. Yaşar, toplamda 1 milyon katılımcıya ulaştı.

Ebru Yaşar, mayıs ayından başlayarak ülkenin dört bir yanında gerçekleştirdiği konserler ile en çok konuşulan isimlerin başında yer aldı. Güzel sanatçı müzik camiasındaki farkını bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul'dan, Ankara'ya, Trabzon'dan, Çanakkale'ye, Mersin'den, Erzurum'a kadar birbirinden farklı bölgelerde verdiği her konserde 100 bin izleyiciyi aşan Ebru Yaşar'ın ülke çapında gördüğü yoğun ilgi dikkatleri çekti.

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1 MİLYON KATILIMCIYI AŞTI

Yaşar'ın şu ana kadar verdiği toplam 9 konserde 1 milyon katılımcıyı aştığı düşünülüyor.

Ebru Yaşar yoğun sahne takvimi arasına festivaller ve halk konserlerine de ekleyerek tüm bölgelerdeki hayranlarına ulaşarak kendisine gösterilen ilgiye kayıtsız kalmayarak sevenlerin de mutlu etmeyi ihmal etmedi.

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14 EKİM’DE SEVENLERİYLE BULUŞACAK

Ebru Yaşar halk konserlerine hız kesmeden devam ederken 14 Ekim Diyarbakır, 2 Kasım İzmir, 3 Kasım'da ise Antalya'da sevenleriyle buluşacak.

Yaşar ardından, Kıbrıs, İstanbul, Konya ve Ankara konserleri ile tüm kış sezonu boyunca konserlerine devam edecek.

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