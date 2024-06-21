Türk öğrenci İspanya'da kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası
Türk öğrenci İspanya'da kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

İspanya Malaga Üniversitesi'nde Erasmus öğrencisi olan 27 yaşındaki Berkehan Gündoğan, Nerja ilçesinde uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi.

Çankaya Üniversitesi İngilizce Mütercimlik ve Tercümanlık Bölümü’nü birincilikle bitiren 27 yaşındaki Berkehan Gündoğan, Erasmus için gittiği Malaga'da yaşama veda etti.

Malaga Üniversitesi’nde (UMA) Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisansı bölümünde öğrenim gören Gündoğan, Nerja ilçesindeki Carabeo sahilinde uçurumdan düştü.

İhbar, çarşamba akşamı saat 19.15’te 112 Acil Servis telefonuna bildirilirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine gittiklerinde Gündoğan'ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Gencin, olay sırasında yalnız olup olmadığı da araştırılmaya başlandı.

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MALAGA ÜNİVERSİTESİ YASA BOĞULDU

Ölüm haberi alan Malaga Üniversitesi yönetimi büyük üzüntüye boğulurken, Berkehan için üç günlük resmi yas ilan edildi. Kampüste bayraklar yarıya indirilirken, Rektör Teodomiro López Navarrete, acı haber nedeniyle büyük üzüntü ve şok yaşadığını söyledi. Navarrete, “Tüm üniversite camiası adına Çankaya Üniversitesi rektörüne başsağlığı dileğimizi ilettik” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Navarette, bugün üniversitede saat 12.00’de Berkehan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtti.

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