'Türk polisinden kaçılmaz' demişti, 3'üncü kez yakalandı

‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalanırken yine alkollü çıktı. Polis ekiplerine zorluk çıkaran şahıs, gözaltına alınmamak için direndi, polis aracındaki yeri beğenmedi. Tüm olay anı kameraya yansıdı.

POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYMADI, AKSARAY SOKAKLARINDA FİLM GİBİ KOVALAMACA YAŞANDI

Olay, gece saatlerinde Aksaray - Adana Karayolu üzerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 07 AZV 044 plakalı araca ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü fren yerine gaza bastı. Telsizle anons edilen araç için şehirde geniş çaplı operasyon başlatıldı. Şehir sokaklarında film sahnelerini aratmayan kovalamacada araç, 20 dakika sonra Paşacık Mahallesi’ndeki bir evin önünde bulundu. Sürücü bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede yakalandı.

POLİSE KÜFÜR ETTİ, DİRENDİ, GÖZALTI SÜRECİNDE OLAY ÇIKARDI

Yaya olarak yakalanan 23 yaşındaki Ö.E., bu kez de polis ekiplerine direndi. Gözaltına alınmak istemeyen şahıs, polis memurlarına küfür etti ve görevi yaptırmamakta ısrar etti. Güçlükle yere yatırılan ve kelepçelenen sürücü, polis otosuna bindirilirken yine sorun çıkardı. Otodaki koltuğu beğenmeyen şahıs, alkolmetreye üflemeyi ve kimlik numarasını vermeyi reddetti.

KAMERALARI GÖRÜNCE “SAÇIMI DÜZELTSEYDİM” DEDİ

Sağlık kontrolü için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne götürülen şahıs, burada da polise güçlük çıkardı. Basın mensuplarına küfür eden Ö.E., kameraları görünce “Saçımı düzeltseydim bari. Sen ne kadar aptal bir adamsın” diyerek alay etti. Polis merkezine götürülen şahsın işlemleri burada devam etti.

TOPLAM 68 BİN 245 LİRA CEZA KESİLDİ, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan sorgulamada Ö.E.’nin daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi. Sürücüye; alkolmetreye üflemeyi reddetmek, ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye atmak ve dur ihtarına uymamak gibi birçok suçtan toplam 68 bin 245 lira ceza kesildi. Alkol muayenesinde 0.44 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 2 yıl daha el konuldu, böylece toplam ceza süresi 4 yıla çıktı. Kaçtığı araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

AYNI ŞAHIS DAHA ÖNCE DE BENZER ŞEKİLDE YAKALANMIŞTI

4 Haziran 2024’te de yine alkollü araç kullanırken yakalanan şahıs, o olayda da polis aracındaki yeri beğenmemiş, "Polis benim korkulu rüyam, Türk polisinden kaçılmaz" diyerek alaycı ifadeler kullanmıştı. 10 Eylül 2024’te ise bir polis uygulamasında uyuşturucu maddeyle yakalanmıştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.