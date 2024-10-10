Türk Silahlı Kuvvetleri gövde gösterisi. Hedefler tam isabet vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünü göstererek caydırıcılığını arttırdığı Ateş Serbest-2024 faaliyeti, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve bakan yardımcılarının katılımıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Sakarya Kışlası'nda gerçekleşti.

Silahlı Kuvvetlerin envanterinde bulunan sistemler ve silahların hedefteki etkisinin tanıtıldığı faaliyete çok sayıda personel katıldı. Faaliyet, subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erlerin kıtaya çıkmadan önce ateş destek vasıtalarının imkan ve kabiliyetlerini tanıması açısından da ayrı önem taşıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan çeşitli silah ve sistemlerin kullanıldığı faaliyette 17 birlik ve 995 personel yer aldı. Ayrıca faaliyet çerçevesinde 67 adet silah ve sistem sergilenirken, bunlardan 49'u aktif olarak atışa katıldı.

Faaliyet esnasında tanklar, mevziler arasında gerçekleştirdiği hareketin ardından yaklaşık 5 bin metredeki hedefe Kornet tarafından nokta atışı yaptı. Ardından "KARGU kamikaze dron" tarafından belirlenen hedeflere saldırı gerçekleştirildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ATAK taarruz helikopterleri nefes kesti. Faaliyet alanına gelen helikopterler, tanksavar füzesi atışları yaptı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki F-16 uçağı ise 4 ayrı hedefe dalışlı atışlar gerçekleştirdi. F-16 vuruşlarının ardından AKINCI TİHA ile hedefler tam isabetle vuruldu.